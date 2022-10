Te presentamos a Bülow, la propuesta perfecta si te late el pop rock experimental

El pop es un género que muchas veces está estigmatizado, pues siempre lo asociamos a su origen de la palabra “popular” que regularmente se caracteriza por ser algo básico y de fácil escucha que a todo el mundo le gusta. Sin embargo, desde hace mucho tiempo hay artistas que están desafiando este concepto y en la actualidad tenemos ejemplos muy claros que suenan increíbles, como el caso de Bülow.

Con apenas 22 años, esta chica se ha ganado los reflectores tanto de medios especializados como de la industria musical por su peculiar propuesta, donde incorpora desde melodías pegajosas y letras juveniles, con sintetizadores ambientales y guitarras dulces, una combinación perfecta entre los sonidos eléctricos y orgánicos. El resultado es un proyecto que seguramente los atrapará –así como lo hizo con The Chainsmokers– y que podremos ver en vivo dentro de muy poco. Acá se las presentamos.

Foto: Getty Images

¿Quién es Bülow?

Megan Bülow –como en realidad se llama esta chica– nació el 25 de diciembre de 1999 en Berlín, Alemania. Debido al trabajo de su papá, creció y vivió en distintos países como Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos hasta finalmente quedarse en Canadá. La música fue una de sus primeras salidas creativas y a los 11 años ya tocaba en las calles de Londres. Pero fue en 2016 y a los 16 años cuando el representante de una disquera la descubrió mientras se presentaba en vivo y la animó a seguir una carrera musical en forma, con la idea de que grabara sus propias canciones.

Casi de inmediato comenzó a colaborar con varios escritores y productores canadienses. Megan empezó a sonar fuerte en internet con su sencillo “Not a Love Song”, que ganó popularidad en las plataformas de streaming a finales de 2017. Esta rola fue una de las tres incluidas en su EP debut, Damaged, Vol. 1, que presentaba un sonido que recordaba a artistas como Julia Michaels, MO y Ella Vos, y hablaba sobre temas identificables como las relaciones adolescentes. Este material valió el reconocimiento como una de las mejores artistas nuevas de aquel año por Apple Music.

Colaborando con grandes artistas y echando a volar su creatividad

Meses después y todavía en 2018, Bülow publicó el Damaged, Vol. 2, que incluía el single “Sand and Bored” en colaboración con el rapero Duckwrth. En 2019, ganó aún más atención después de entrar en varias nominaciones a los premios Juno –el equivalente a los premios Grammy en Canadá–, incluido el premio a la artista revelación del año, además colaboró con The Chainsmokers y Ty Dolla $ign en “Do You Mean”. Y por is esto no fuera suficiente, ese mismo año estrenó dos nuevos EP’s, el primer fue Crystalline que tuvo cierto reconocimiento gracias a la rola “Sweet Little Lies”, mientras que el segundo, The Contender también logró llamar la atención con la canción “Boys Will Be Boys”.

Los siguientes años, Megan continuó lanzando varios sencillos interesantes. En 2020 estrenó “Lost” y “I Don’t Wanna Be” con el músico BLVTH, pero en 2021 también presentó temas interesantes como “First Place”, “She Abunai” (donde participa Mura Masa) y “Revolver”. Sin embargo, para inicios de 2022, esta chica nos sorprendió con el lanzamiento de su quinto EP, Booty Call, en el que adoptó un enfoque aún más orgánico e influenciado por el rock.

Muy pronto tendremos chance de verla en México

Este nuevo álbum de Bülow incluye los sencillos “Don’t Break His Heart” y “Playin’ Me Back”, con los cuales se ganó el reconocimiento de la prensa especializada. También se unió a Conan Gray en su gira norteamericana como artista invitada y hasta se armó un gran cover de “Something in the Way” de Nirvana, con un sonido tétrico, guitarras acústicas y un ambiente sombrío, así como The Batman, película donde esta rola es uno de los temas principales.

Pero quizá lo más importante es que dentro de unas cuantas semanas tendremos chance de ver a esta joven por primera vez en México, pues será uno de los actos que formarán parte de la edición 2022 del Corona Capital, junto a artistas como Arctic Monkeys, My Chemical Romance, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Miley Cyrus y muchos más. Y sin duda, no pueden dejar pasar la oportunidad de verla en vivo.

¿Qué es lo que hace especial a Bülow?

Desde sus inicios, Bülow se ha clavado muchísimo componiendo rolas bajo el estilo más tradicional del pop. Sin embargo, con el paso de los años ha incorporado nuevos ritmos y sonidos que hacen que su propuesta sea aún más interesante. El ejemplo perfecto de esto es su más reciente material discográfico de corta duración, Booty Call, donde agrega a sus canciones guitarras con efectos como flanger, delay y reverb que en ocasiones rayan en diferentes géneros como rock alternativo hasta country o folk.

Pero además de esto, las letras son otro de los atractivos del proyecto de Megan, pues aunque es muy joven y casi siempre escribe sobre las experiencias que ha vivido a sus 22 años, tiene una forma muy natural e íntima de describirnos todas esas vivencias, lo cual la distingue de las demás artistas de su generación. Si tienen la oportunidad de lanzarse a su presentación en el Corona Capital, no duden en checarla, porque además de que tiene una gran actitud cuando sube al escenario y entrega un verdadero show, estamos seguros que es cuestión de tiempo para que la veamos en los festivales más importantes del mundo.