Burger Records: Todas las denuncias de acoso sexual y las bandas involucradas

Los tiempos han cambiado. Han cambiado y lo han hecho para bien. El ejemplo perfecto es el caso de la discográfica independiente Burger Records, quienes cerraron operaciones después de sufrir fuertes acusaciones de amplificar y fomentar conductas sexuales inapropiadas y abuso sexual en todo su círculo.

Fue el 21 de julio cuando empleados y ciertas bandas de Burger Records fueron nombradas en múltiples acusaciones. El momento de sacar a la luz la verdad llegó y las denuncias se presentaron en una cuenta de Instagram con el nombre Lured_By_Burger_Records. En esta cuenta se publicaron historias y acusaciones de varias personas involucradas.

Como consecuencia, los co-fundadores Sean Bohrman y Lee Richard abandonaron la disquera dejando a Jessa Zapor-Gray como nueva presidente interina, reportó Pitckfork. Con ella empezaron los esfuerzos de hacer rebranding (cambiar la marca de Burger Records a BRGR). Sin embargo, los esfuerzos chocaron con pared y se confirmó que la compañía dejaría de funcionar de forma inminente.

Zapor-Gray eligió dejar de asumir el cargo de presidente interino diciendo: “Cuando me pidieron que asumiera este cargo, esperaba un retroceso en mi decisión de aceptar. Pero creía que valía la pena arriesgarse a tener la oportunidad de tener un papel en el cambio positivo real y duradero dentro de las escenas de Burger y música indie”.

“Expresamos nuestras más sinceras disculpas a cualquiera que haya sufrido un daño irreparable por cualquier experiencia que haya ocurrido en la escena musical Burger e indie/DIY, de la cual participamos”, escribió el sello en un comunicado. “También lamentamos profundamente el papel que ha desempeñado Burger en la perpetuación de una cultura de masculinidad tóxica”.

¿De qué los acusaron específicamente?

Muchas de las acusaciones se hicieron en una página de Instagram llamada Lured_By_Burger_Records. La cuenta se lanzó con la esperanza de “amplificar las voces y apoyar a las víctimas de la depredación sexual por los depredadores involucrados con Burger Records”. Numerosas publicaciones relatan casos en los que se invitó a niñas menores de edad a la trastienda de la tienda física de Burger Records sólo para ser atacadas por hombres mayores asociados con la disquera.

“Burger Records es responsable de curar una cultura basada en las tendencias pedófilas y la fetichización de los adolescentes, permitiendo que los depredadores accedan a los miles de adolescentes que pagan $$$ para ir a sus espectáculos casi diarios que se llevan a cabo”, dice una publicación en la cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram *yesterday, but still. Burger Records will be held accountable. Una publicación compartida por LURED BY BURGER RECORDS (@lured_by_burger_records) el 20 de Jul de 2020 a las 1:22 PDT

“Los hombres de Burger Records atrajeron a los adolescentes en camionetas a la trastienda de Burger Records y una unidad de almacenamiento en la que alguien vivía dentro del lote de Burger Records”, finaliza la acusación.

Un post anónimo dijo que tenía solo 15 años cuando fue “recibida en los registros de Burger en Fullerton para pasar el rato con grupos de hombres de 29 años o más que recibieron alcohol, drogas y un aventón a casa”.

Otra historia, proporcionada por el líder de la banda de Sloppy Jane, Haley Dahl, dijo: “Cuando intenté alinearme en su mundo de bandas, experimenté literalmente innumerables actos de falta de respeto, objetivación y mala conducta sexual, y fui testigo de muchas más. Fue desgarrador, y algunas mujeres jóvenes que conocí que experimentaron las mismas cosas ya no tocan música como resultado de eso”.

Puedes leer todas las acusaciones AQUí.

Las acusaciones llevaron al cierre de todas las operaciones de Burger Records. Pidieron disculpas a las y los afectados, y se comprometieron a pagar los servicios de asesoramiento para quienes sufrieron tal trauma mientras participaban en la escena de Burger.

“Expresamos nuestras más sinceras disculpas a cualquiera que haya sufrido un daño irreparable por cualquier experiencia que haya ocurrido en la escena musical Burger. También lamentamos profundamente el papel que ha desempeñado Burger en la perpetuación de una cultura de masculinidad tóxica”, dijo Burger Records en su declaración.

Bandas involucradas

El escándalo no se queda sólo en los empleados involucrados que durante años fomentaron y fueron parte de esta comunidad abusiva y tóxica. Muchas bandas que trabajaron con Burger Records de nombres importantes también se mencionaron: The Growlers, SWMRS, Cosmonauts, The Buttertones y The Frights.

SWMRS:

El nombre SWRMS salió en las acusaciones, y específicamente el nombre del hijo del querido Billie Joe Armstrong. Lydia Night, cantante de The Regrettes, acusó al baterista de SWMRS Joey Armstrong de conducta sexual inapropiada, aseo y otros comportamientos depredadores.

“Debido a nuestra diferencia de edad, Joey continuamente me pedía que mantuviera nuestra relación lo más oculta posible y lo hice”, señaló Night. “Tuvimos múltiples conversaciones en las que decía algo como ‘Quiero moverme a tu ritmo’ y ‘No quiero tener sexo hasta que tengas 18 años’. Pero luego actuaba de una manera completamente contradictoria, presionándome en situaciones sexuales”.

The Growlers:

Las acusaciones contra The Growlers se publicaron por primera vez en Twitter a fines de la semana pasada. La usuario @bubblegumsplash dijo que le pidieron a una amiga que se quitara la camisa durante una entrevista con la banda “invalidando por completo la entrevista y haciéndola parecer una broma”. Un acusador diferente ofreció una historia similar, diciendo: “cuando tenía 15 años, me pidieron que mostrara mis senos para entrar gratis en su programa”.

Un cartel anónimo separado afirmó que el guitarrista de The Growlers, Matt Taylor, la violó dos veces. “Una noche estábamos besándonos y cuando él me quitó la ropa, dije firmemente que no quería tener sexo sin condón. Ignoró lo que dije, se quitó los pantalones y se metió dentro de mí mientras estaba encima”, escribió la mujer, recordando el primer incidente de presunta violación.

“Cada vez que veía a Matt,me golpeaba el culo de la nada. Me solicitaba desnudos, me pedía que lo mostrara y me trataba como si fuera el dueño de mi cuerpo antes de nuestro encuentro”, agregó. “Sus compañeros de banda y amigos se cubren y se protegen mutuamente. Constantemente objetivan y atacan a las mujeres jóvenes, y si alguien trata de hablar, llaman a esa persona groupie y las avergüenzan”.

Hasta el momento no se sabe en qué quedaran las demandas contra las bandas y los músicos involucrados. Sin embargo, la organización responsable por muchos actos ya sufrió las consecuencias. Esperemos que los responsables, de ser encontrados culpables, sean juzgados por sus hechos y que se siga haciendo de este mundo un lugar mejor.