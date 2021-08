Un álbum eufórico y la llegada a Reading & Leeds: Una entrevista con Calva Louise

Calva Louise es Jess Allanic (de Venezuela), Alizon Taho (Francia) y Ben Parker (Nueva Zelanda). Esta tercia procede de diferentes partes del mundo, pero los une la pasión por hacer música estruendosa, enérgica y sumamente poderosa. Ahora mismo, radican en Inglaterra y desde hace unos años, se han convertido en uno de los actos musicales más novedosos y llamativos de la escena británica.

La banda estrena este 20 de agosto Euphoric, nuevo álbum que le hace honor a su título a través de sus guitarras poderosas, frenético ritmo, complementos electrónicos de primer nivel y la vertiginosa voz de la vocalista sudamericana, que sin miedo le entra a la cantada en español e inglés para abordar sus letras… Un verdadero torbellino musical y un rock refrescante es lo que encontrarán en este disco.

Con motivo del lanzamiento, nos sentamos a charlar con Jess Allanic sobre este material y los detalles que esconde, cómo se conformó, qué historias de la vida real lo inspiran, la influencia y el cariño que la frontwoman siente por la banda mexicana Molotov, su próxima aparición en Reading & Leeds y más.

Un disco eufórico para despejar las malas sensaciones

Jess Allanic confiesa que darle vuelo a Euphoric no fue nada sencillo al principio. Tal como nos lo comenta en entrevista, ella y sus compañeros de Calva Louise se quedaron con la sensación de que la industria musical -que evoluciona a gran velocidad en la era de las redes sociales- no les permitió disfrutar un poco más la época de su pasado material discográfico.

Eso, inevitablemente les dejó algunas malas sensaciones. Pero dentro de todo, ese bajón emocional desaparecería poco a poco al entrar al estudio para comenzar a grabar. En esa montaña rusa de emociones, la tercia de amigos pasó de estar en la curva baja a la cima. ¿Y que viene después? La euforia, la emoción de dejarse ir con todo…

“Después de haber terminado nuestro primer álbum, estábamos en un bajón un poco emocional porque uno trabaja tanto para algo y al final, el mundo te dice: ‘Bueno, todo eso por lo que trabajaste toda tu vida, ya fue. Ahora, comienza otra cosa nueva’. Como si fuera desechable. Y yo, personalmente estaba como: ‘No nos dejan disfrutar lo que acabamos de hacer’. Poco a poco, empezamos a tener nuevas experiencias, a trabajar con nuevas personas que nos alientan y entonces, cuando llegó el momento de escribir este nuevo álbum, fue como una subida en montaña rusa porque estábamos en el bajón y ahora empezamos a subir. Teníamos esa euforia de cuando vas en la montaña rusa, vas subiendo y sabes que viene el momento del clímax de toda la diversión. Mientras estaba escribiendo el álbum, al mismo tiempo íbamos grabándolo y todo eso fue como: ‘¡Conchale! Tiene muchísima energía. Ya no podíamos más; tenemos que tocarlo en vivo’. Así nos sentíamos musicalmente, personalmente, emocionalmente cada uno de los tres y Bobby de Strange Bones [su productor]”.

La dualidad del ser humano como tema del álbum de Calva Louise

Musicalmente hablando, como dijimos, Euphoric de Calva Louise se caracteriza por lo poderoso de su esencia. Es un disco estruendoso, potente y con una producción muy bien cuidada; muy detallista. Valga la redundancia, si debiéramos definirlo en una sola palabra, esa precisamente sería ‘eufórico’. Y esa sensación de euforia también recae en la temática antes detallada por la vocalista.

Pero este disco es más que una subida emocional… también funciona como un cuestionamiento a la dualidad del ser humano. Jess Allanic nos explica que esta dualidad a la que se refieren en el material, se basa en lo que las demás personas esperan de uno mismo, en cómo el entorno influye para limitar la identidad de las personas; en cómo a veces dudamos de nosotros mismos, pero no de lo que otras personas piensan de nosotros.

“Cuando hicimos nuestro primer álbum, yo dibujé un pequeño cómic de un personaje que está atrapado en su propia identidad y la descripción que el mundo le da. Con ‘Euphoric’, ya no se trata de buscar una identidad, si no de decir: ‘esta es mi identidad, pero no es todo lo que soy’… Uno tiene la impresión de que el mundo te quiere definir quién eres y nos lo creemos desde muy chiquitos. Y surge la pregunta: ‘Bueno, ¿no hay algo que sea puramente yo?’… También me interesé en la pregunta de ‘¿Por qué a veces me caigo mal?’…. Uno a veces no cree en sí mismo, pero sí cree en lo que los demás dicen de uno”.

La influencia de Molotov y “Tiranito”, la canción que define ‘Euphoric’

Jess partió de Venezuela a Europa ya hace algunos años. Pero en el camino, llevó consigo el recuerdo de esa música con la que creció. Ella platica con cariño el recuerdo de haber visto a los mexicanos Molotov en Caracas, en lo que fue el primer concierto al que asistió en su vida. Y eso no fue algo fortuito… De hecho, la vocalista y guitarrista de Calva Louise nos cuenta que su papá es un fan de hueso colorado y que ver a la banda de Tito Fuentes y compañía, fue una experiencia que la marcó para siempre.

“Yo crecí escuchando a Molotov. Mi papá con el vecino tocaba todas las canciones de Molotov cuando yo crecía en Caracas. Ellos fueron mi primer concierto. Yo tenía como 8 años, no recuerdo bien, pero me acuerdo de ese día y como mi papá es mega fan, siempre escuchábamos todas las canciones. Aunque no entendiera todo el significado de las letras, sí entendía la esencia; el power que tienen. Cuando me sentía muy brava con todo lo que estaba alrededor, yo escuchaba a Molotov y me sentía mucho más tranquila. Ellos siempre representaron para mí la idea de ‘sé tu mismo, qué importa’, pero siempre con sentido común….

Dentro de su nuevo disco Euphoric, hay una canción llamada “Tiranito”. Podríamos decir que esta canción rescata esa esencia de Molotov en el aspecto de la crítica social e incluso personal. La cantante menciona que este tema se originó mientras hablaba por teléfono con su mamá, quien estaba bastante enojada por algo que había pasado en su trabajo. A partir de esa anécdota de la vida cotidiana, se armó uno de los sencillos -opinión personal, je- que definen a esta placa discográfica.

“Cuando estaba escribiendo ‘Tiranito’, estaba hablando con mi mamá por teléfono y ella me decía: ‘¡Conchale con mi trabajo!’. Y yo le decía: ‘Espérame tantito, deja escribo lo que estás diciendo’. Me daba risa porque en todo el mundo el mundo hay diferencias culturales muy grandes… Yo veo que mi mamá es muy venezolana; tiene ese sentimiento de que ‘a mí nadie me dice ni me calla la boca. Uno tiene que ser correcto’. Escuchando a mi mamá hablar de cosas que le molestaban, me identifiqué de cuando uno no quiere ser hipócrita, cuando se quiere ser una buena persona, pero la gente te ataca y no sabes qué hacer. Y mucho peor cuando es un jefe del que no puedes defenderte. Entonces, ese reconcomio [preocupación] va subiendo, ¿y cómo te quitas todo eso de encima? Una canción es la mejor manera… Así, como cuando yo escuchaba a Molotov, me sentía mucho mejor”.

Calva Louise y Strange Bones, las bandas que se apoyan mutuamente

Euphoric de Calva Louise cuenta con Bobby Bentham como productor. Él es vocalista de Strange Bones, otra tremenda banda británica que de a poco ha ganado una fiel base de seguidores en el Reino Unido. Sin embargo, la colaboración entre ambos grupos va más allá de los escenarios y el estudio.

Jess nos cuenta que se conoció con Bobby desde hace cinco años y desde entonces, ambas bandas han caminado juntas de la mano apoyándose en todo momento. Pero no un apoyo solo moral o fraternal… en medio de una escena a veces elitista con los talentos emergentes, ambos proyectos han decidido compartir cada éxito y avance entre sí mismos.

“Hace como cinco años, tocamos en un festival en Glasgow, Escocia con Strange Bones y bueno, yo conocí a Bobby y empezamos a hablar bastante. Teníamos la misma visión no solo artísticamente, sino de la vida. A finales de 2019, la industria estaba como muy snoob; como que decían ‘no me voy a juntar con ellos’. Y nosotros [Calva Louise y Strange Bones] sentíamos que nadie nos apoyaba. Decidimos en ese momento que nos ayudaríamos mutuamente, armamos un estudio e hicimos como un trato verbal de que nos íbamos a apoyar. Todo lo que venga para Calva Louise, lo compartimos con Strange Bones y viceversa. Yo vivo con Bobby, además de que mi bajista Alizon es su mánager. Entonces, tomamos el dinero que nos dio FRKST [el sello discográfico de ambas bandas] y construimos el estudio para Bobby. Todo se mezcló para ir creando algo más fuerte”.

Escuchen a Strange Bones, que es otra banda que vale muchísimo la pena:

Se acerca Reading & Leeds y la banda también tiene a México en la mira

El 2021 no solo es el año en que Calva Louise lanza su segundo material discográfico. Jess, Alizon (bajista) y Ben (baterista) también suman un éxito más a su carrera pues se presentarán en la próximo edición del Reading & Leeds Festival, con parte de los actos que llegan al escenario BBC Introducing. Hay nervios, claro, pero la emoción predomina en ellos.

“Estoy emocionada y al mismo tiempo, cagada. Al principio hubo muchos nervios, pero ese siempre ha sido mi sueño desde que estaba en Venezuela. Y al mismo tiempo, por ejemplo, Alizon que es el más calmado de nosotros, dice: ‘Bueno, es una evolución lógica. Tienes que verlo así. Vamos a tocar, va a estar muy bien. Estamos preparados. Es ahora o nunca’. Tenemos los buenos nervios, pero es un sueño hecho realidad. Es un gran honor para nosotros. Además, me he dado cuenta que a la gente aquí le gusta que cantemos en español. No importa si no entienden el idioma porque entienden el significado. No se cómo va a ser el festival, pero sea como sea, lo voy a disfrutar”.

La banda lo tiene bien claro: deben detonar ese escenario del afamado festival británico. Pero de cara al futuro, también quieren cruzar el charco para llevar su música a Estados Unidos, México y más partes de Latinoamérica. Aún no hay un momento específico, pero en la mira tienen puesto este objetivo. Así que atentos porque Calva Louise seguro llega a México más pronto que tarde. Ojalá que así sea.

“Es un sueño. Siempre he querido ir a México. Estamos tratando con una gente que tenemos en Estados Unidos y jamás hemos ido ahí tampoco. De hecho, firmamos con nuestro label vía Zoom y entonces, a mí me encantaría volver a cruzar el océano para poder tocar en México y Estados Unidos. Esa es la meta”.