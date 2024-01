Camera Obscura anuncia los detalles de 'Look to the East, Look to the West', su primer disco en 10 años

Lo que necesitas saber: Luego de una década de ausencia, Camera Obscura regresará este 2024 con todo y nuevo disco (e incluso volverán a México)

Si algo tenemos muy claro es que el 2024 será grandioso para todos los que les gusta la música, pues se estrenarán un montón de discos de bandas y artistas que nos encantan y que esperamos con muchas ansias. Sin embargo, también se están sumando a la lista más nombres que sacarán álbum este año, entre ellos Camera Obscura.

Como recordarán, fue en 2013 cuando la banda escocesa estrenó su más reciente material discográfico, Desire Lines. Sin embargo, en 2015 la agrupación tuvo que tomarse un descanso tras la lamentable muerte de su tecladista y fundadora Carey Lander, quien falleció a los 33 años tras luchar contra una extraña forma de cáncer en los huesos.

Tracyanne Campbell de Camera Obscura en 2014/Foto: Getty Images

Camera Obscura regresará después de una década con el disco ”Look to the East, Look to the West’

A partir de ahí, el futuro de Camera Obscura se veía un tanto incierto, pues estuvieron desaparecidos durante cuatro años. Pero en 2019, reaparecieron para acompañar a Belle and Sebastian en los shows que dieron en el crucero Boaty Weekender. Aunque eso sí, por ahí también se aventaron algunos conciertos en Glasgow, su ciudad natal.

Sin embargo, luego de casi una década de espera, la banda escocesa anunció con bombo y platillo que volverán este 2024 con un nuevo material discográfico. Este álbum de estudio se llama Look to the East, Look to the West e incluirá 11 rolas inéditas, las cuales contaron con la producción de Jari Haapalainen (con quien trabajaron en Let’s Get Out of This Country y My Maudlin Career).

Esta es la portada de ‘Look to the East, Look to the West’, el nuevo disco de Camera Obscura/Foto: Merge Records

La banda confirmó a su nueva integrante y hasta sacaron rola

Para esta nueva etapa de Camera Obscura, decidieron incluir a Donna Maciocia en los teclados y voz (pues ella los acompañó en las presentaciones que dieron en 2019), quien además de cubrir el lugar que dejó Carey Lander, también compuso varias de las canciones junto a los miembros originales del grupo: Tracyanne Campbell, Kenny McKeeve, Gavin Dunbar y Lee Thomson.

Por si esto no fuera suficiente, la banda estrenó “Big Love”, el primer sencillo de Look to the East, Look to the West que a decir verdad, es un excelente regreso. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, pues es un verdadero himno de ruptura influenciado por el country y el rock progresivo, en donde Campbell canta sobre la tentación con la que nos identificamos de volver a visitar el pasado. Para rematar, también sacaron un video donde los vemos grabando y tocando la rola en el estudio. Acá abajo se los dejamos para que le echen un ojo.

Anoten muy bien la fecha en sus calendarios, porque el nuevo disco de Camera Obscura estará disponible el próximo 3 de mayo y definitivamente, será uno de los álbumes que marcarán el 2024. Pero mientras esperamos el regreso de esta bandota, a continuación les dejamos el tracklist de Look to the East, Look to the West.

01. “Liberty Print”

02. “We’re Going to Make It in a Man’s World”

03. “Big Love”

04. “Only a Dream”

05. “The Light Nights”

06. “Sleepwalking”

07. “Baby Huey (Hard Times)”

08. “Denon”

09. “Pop Goes Pop”

10. “Sugar Almond”

11. “Look to the East, Look to the West”

¡Camera Obscura también regresará a México con su nuevo disco!

Ya para rematar, Camera Obscura confirmó su primera gira en casi 10 años, la cual tendrá fechas por gran parte de Reino Unido, Estados Unidos y algunas ciudades de Canadá. Sin embargo, los escoceses nos sorprendieron anunciando que dentro de este tour también incluirán ni más ni menos que a México… sí, no es broma.

A más de su más reciente gira por nuestro país, regresarán para dar tres shows los próximos del 22 al 24 de julio en el Foro Indie Rocks! de la CDMX (dos de los cuales ya son sold out). Así que si quieren lanzarse a ver a este grupazo en vivo y a todo color, les recomendamos que se apuren y se pongan las pilas, porque es cuestión de tiempo para que vuelen los boletos (por acá les dejamos el link para que armen los suyos).

Estas son todas las fechas de la gira de Camera Obscura en 2024/Foto vía Twitter: @Camera_Obscura_

