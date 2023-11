Lo que necesitas saber: El Festival Trópico 2023 ya tiene su lineup para la edición de CDMX y acá les contamos de los boletos, los artistas y más.

Luego de que hace unos días los organizadores anunciaran una edición especial del festival en CDMX para apoyar a Acapulco luego del paso del huracán Otis, este viernes 17 de noviembre el Festival Trópico anunció el cartel para su edición de 2023.

Serán Underworld, Café Tacvba, Pooliside (con un dj set), Hercvles & Love Affair, Ruzzi, un acto sorpresa por anunciarse y más los artistas que se presentarán en el Parque Bicentenario de la CDMX el próximo 9 de diciembre, la cual tendrá la primera edición de Trópico fuera de Acapulco.

Trópico tendrá una edición en CDMX para ayudar a Acapulco

Como seguro saben, desde el 2013 el conocido festival se celebra en el último mes del año en la playa de Acapulco. Y aunque este 2023 Trópico ya había anunciado el lineup para celebrar sus 10 años, el paso del huracán Otis tiró todos los planes.

Ahora, en una muestra de solidaridad para la reconstrucción de Acapulco, el Festival Trópico armó esta edición especial donde el cien por ciento de las ganancias que se obtengan del evento se le darán a los damnificados. Esto a través de Construyendomx, una organización sin fines de lucro.

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM // Ponen fin a emergencia en Acapulco por Otis.

Los boletos y el cartel de Trópico 2023 ya están a la venta

Los organizadores indicaron que las bandas que participarán en el Festival Trópico 2023 no tendrán ningún tipo de ganancia, por lo que agradecieron que se sumaran, al igual que proveedores y otros aliados, a esta causa en pro de Acapulco.

Por otro lado, los boletos para la edición 2023 del Festival Trópico –con sede en CDMX– ya están a la venta en la Etapa 1 con un precio de 2 mil 220 pesos (más cargos con servicio) y los pueden comprar a través del sistema de Boletia (dando click por acá).

Imagen ilustrativa. Foto: Trópico.

También puedes pedir tu reembolso para la edición 2023 del Festival Trópico que iba a ser en Acapulco

Por otro lado, si compraron boletos para la edición de Acapulco deben saber que las entradas serán válidas para la edición de Trópico 2023 en el Parque Bicentenario, donde tendrán 2 mil pesos (weekend access) o 700 pesos para consumir alimentos y bebidas en el festival.

En caso de que no quieran o no puedan ir al Festival Trópico 2023 en CDMX, ya pueden pedir su reembolso a través de Boletia y enviando un correo a reembolsos-asistentes@boletia.com (recuerda que solo se podrán hacer reembolsos totales NO parciales).

Foto vía Facebook: Trópico

Una vez solicitado el reembolso, son 48 hrs en realizar el reembolso y hasta 15 días hábiles en lo que se refleja el monto en tu cuenta del banco.

Te puede interesar