El Festival Ceremonia cumplirá 10 años este 1 y 2 de abril con la edición más grande de su historia. El evento ha crecido tanto que, por primera vez, se realizará durante dos días y bueno, eso implica que habrá más artistas para disfrutar durante el fin de semana.

Cartel del AXE Ceremonia 2023 / Foto: Ceremonia

Entre tanta oferta, es posible que no hayas escuchado a alguno de los actos que se presentarán en el Festival Ceremonia 2023. Sabemos que nombres como Rosalía, Travis Scott, Jamie XX, The Blaze, TR/ST, Julieta Venegas, Moderat y Fred Again.. llaman mucho la atención, pero también hay varios artistas más pequeños que la han estado rompiendo desde hace algún tiempo.

Foto: Getty Images

Escucha la playlist del Festival Ceremonia 2023 x Sopitas

Es por eso que quisimos hacerte paro y armamos la playlist oficial de Sopitas con los artistas que más nos emocionan de esta edición.

A continuación podrán escuchar los tracks que más queremos escuchar de los headliners del Festival Ceremonia 2023, pero también las canciones más rifadas de los artistas en letras chiquitas, los cuales tienen el potencial de convertirse en los referentes del futuro (muy neta).

Foto: Getty Images

Añadimos un track infravalorado del famoso Motomami, un rolón de Ethel Cain (una de las propuestas emergentes que más nos han fascinado), una de las canciones nuevas del increíble nuevo álbum de The Blaze, la colaboración de Mac DeMarco con DOMi & JD Beck, entre muchas otras más que tienes que conocer antes de lanzarte al Festival Ceremonia 2023 en el Parque Bicentenario.

¿Ya están listos para uno de los mejores festivales del año? Por acá les dejamos la playlist Festival Ceremonia 2023 x Sopitas, con 25 rolitas bien caladas y garantizadas para que hagan su tarea y comiencen a prepararse para la gran fiesta que tendremos en los próximos días: