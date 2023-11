Los 8 momentos más memorables que nos dejó la ceremonia del Salón de la Fama del Rock 2023

La noche del viernes 3 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, un espacio que se creó hace 40 años y donde cada año se reconoce a varios artistas por las contribuciones que han hecho en la industria de la música.

Este año la ceremonia, que se llevó a cabo en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, recibió a varios artistas de la clase del 2023, quienes lograron entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll después de recibir votos por más de mil artistas, historiadores y miembros de la industria musical.

Chaka Khan y Sia en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll 2023. Foto: Getty Images

Varios nuevos artistas se unieron al Salón de la Fama del Rock & Roll 2023

Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine y The Spinners fueron incorporados en la ceremonia de este año, aunque como les comentamos hace unos meses ellos no fueron los únicos en ser galardonados.

Y es que DJ Kool Herc, considerado pionero del hip hop, y Link Wray también fueron reconocidos por su influencia musical. Asimismo, Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin por su excelencia musical, y Don Cornelius se llevó el Premio Ahmet Ertegun por su dedicación y apoyo a otros artistas.

LL Cool J y Cindy Campbell presentaron el premio a DJ Kool Herc, padre del Hip-Hop. Foto: Getty Images

La ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll tuvo varios momentos memorables

Aunque los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll ya era puro “peso pesado” en la industria musical, la ceremonia de inducción contó con la participación de otros artistas que hicieron del evento algo memorable. ¿Lo mejor? que al ser transmitido en Disney+ muchos pudieron verlo en vivo.

Cantantes como Adam Levine (de Maroon 5), St. Vincent, Brandi Carlile, Carrie Underwood, Chris Stapleton, Olivia Rodrigo, Stevie Nicks, Common, Dave Matthews, Elton John, H.E.R., Ice- T, LL Cool J, Miguel, New Edition, Queen Latifah y Sia dieron shows o participaciones increíbles.

Foto: Getty Imges

Acá les dejamos ocho momentazos de la gala en Nueva York

En caso de que se perdieran la ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Rock & Roll, acá les contamos de ocho momentos que hicieron de la gala algo memorable:

8.- Tom Morello recibiendo la merecidísima inducción para Rage Agasint The Machine

Presentado por el gran Ice-T, Tom Morello subió al escenario del Barclays Center para aceptar el honor en nombre de Rage Against The Machine, asegurando que todo el logro fue posible gracias a los fans, quienes son el quinto miembro de la agrupación.

Fiel a su estilo, Tom Morello mencionó a organizadores, activistas, defensores públicos y presidentes de Chile y Finlandia “han pasado tiempo en nuestras ollas” durante su discurso donde pidió un alto al fuego en clara referencia al conflicto entre Israel y Gaza.

“Si eres un soldado o un policía, sigue tu conciencia, no tus órdenes (…) Si eres un ser humano, defiende tu planeta antes de que sea demasiado tarde(….) Es hora de cambiar el mundo o, al menos, alterar un montón el orden”, indicó el músico y activista estadounidense.

7.- Elton John regresando a los escenarios para homenajear a Robbie Robertson

Aunque en julio de este año Sir Elton John se despidió oficialmente de los escenarios, fue una sorpresa gigante ver al músico británico aparecer en la ceremonia durante el homenaje al fallecido Robbie Robertson, quien falleció en agosto de este año.

Sheryl Crow y Chris Stapleton interpretaron “The Weight” de The Band, en compañía de Brittany Howard. Sin embargo, al final de la rola Elton John se unió a la banda para interpretar este rolón que forma parte del disco ‘Music from Big Pink’ (1968)

6.- La aparición sorpresa de Jimmy Page en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll 2023

El virtuoso músico de Led Zeppelin, y considerado uno de los mejores guitarristas de todo los tiempos, apareció en un video para presentar la inducción del fallecido Link Wray, a quien calificó como su héroe y un guitarrista que merecía pertenecer al Salón de la Fama.

Sin embargo, después del video el mismísimo Jimmy Page apareció por sorpresa en la ceremonia donde tocó al público “Rumble”, canción de rock instrumental que Link Wray hizo famosa en el año de 1958 y que dio paso a la creación del power chord, una importante técnica de la guitarra que se usa mucho en el punk y el hard rock.

5.- El emotivo momento de DJ Kool Herc

Literalmente 2023 no pudo ser mejor año para que DJ Kool Herc se uniera al Salón de la Fama del Rock & Roll. Y es que este año se cumplieron 50 años del Hip-Hop, movimiento cultural que el músico y compositor estadounidense ayudó a crear a través de una fiesta en el Bronx.

Durante la ceremonia de inducción, Dj Kool Herc subió junto a su hermana, Cindy Campbell, en un momento donde el músico no pudo aguantar las lágrimas: “Algunas personas no están aquí”, dijo al mencionar a James Brown, Marcus Garvey y otros artistas más.

4.- El homenaje a George Michael

George Michael, quien el 25 de diciembre de este año cumplirá siete años de haber fallecido, entró al Salón de la Fama y lo hizo con unas tiernas palabras de su amigo y compañero de WHAM!; Andrew Ridgley, quien bromeó al calificar a Michael como “el no tan guapo” miembro de la banda.

El fallecido cantante fue homenajeado por cantantes como Miguel, quien cantó la famosa canción “Careless Whisper”; Adam Levine se echó un palomazo de la clásica “Faith”, y posteriormente Carrie Underwood nos regaló una versión increíble de “One More Try”.

3.- Sheryl Crow y Olivia Rodrigo dando inicio a la Ceremonia

Sheryl Crow fue una de las homenajeadas de la noche y fue justamente ella quien inauguró la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2023 de la mano de Olivia Rodrigo, con quien hizo dueto para cantar la rola “If It Makes You Happy”.

2.- La celebración a la grandiosa Kate Bush

Si bien Kate Bush dio gracias por este honor y se disculpó por no poder estar presente en la ceremonia, la cantante fue uno de los highlights de la ceremonia gracias a su inducción por parte de Big Boi, miembro de OutKast quien recalcó la relevancia de Bush.

Si eso no fuera suficiente, St. Vincent fue la encargada de interpretar un cover a “Running Up That Hill (A Deal With God)”, canción que en 2022 se apoderó de los charts de música y redes sociales nuevamente al aparecer en la serie de ‘Stranger Things’.

1.- El logro histórico de Missy Elliott

Si alguien hizo historia en la ceremonia de este año, esa fue Missy Elliot, pues se convirtió en la primera rapera en entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll y además de eso, la cantante se aventó un espectáculo donde interpretó varios de sus grandes éxitos.

Con un popurrí en donde sonaron canciones como “Get Ur Freak On”, “The Rain”, “Pass That Dutch”, “Work It” y “Lose Control”, Missy Elliot dio un gran show en su inducción al Salón de la Fama, la cual hizo con unas palabras de la también grandiosa Queen Latifah.

¿Cuál fue su momento favorito de la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll este 2023?

Te puede interesar