The Mexico City angels! Charli XCX montó una fiesta perfecta en el Corona Capital 2022

Hay artistas que con la pura presencia, se ve que saben dominar el escenario. Si a eso le agregas el talento, carisma y una producción brutal y más, lo que obtienes es un combo perfecto para un show de primerísimo nivel… Algo así como lo que Charli XCX hizo en el Corona Capital 2022.

El viernes la tuvo a ella, junto a My Chemical Romance y Run The Jewels, como los actos encargados de cerrar el primer día de festival. Y debemos reiterarlo: en lo que respecta a la cantante británica, resulta increíble cómo una sola persona es capaz de contagiar tanta energía sobre una tarima.

Charli XCX en el CC2022. Foto: OCESA/César Vicuña.

Ni el leve retraso de tiempo complicó al show de Charli XCX

Si algo se le puede reclamar a Charli XCX sobre su presentación en el Corona Capital 2022, es el retraso de poco más de cinco minutos para que arrancara su show. Pero una vez que ella subió al escenario, ese pequeño ‘desliz’ -si se le puede llamar así- quedó en el olvido.

La proyección de un automóvil a toda velocidad que se veía en las pantallas ya nos daba una idea de lo que se venía. Esto iba a ser adrenalina pura, con la gente coreando el nombre de la artista desde antes de que ella comenzara a cantar “Lightning” con esa vibra de hyperpop de tinte ochentero genial.

Charli XCX en el CC2022. Foto: OCESA/César Vicuña.

Charli XCX llegó sobrada de energía y actitud. “Todos con el dedo medio arriba” dijo mientras le daba con todo a esa espectacular rola que es “Gone” (que en su versión de estudio cuenta con la colaboración de Christine & The Queens). Y la gente de hasta enfrente no dudó en seguirla con la seña en la mano. “Este es mi último show del 2022, muéstrenme lo que tienen”, dijo la inglesa que cuando no canta, contagia muy buen ánimo con sus pasos de baile.

The Mexico City angels demostraron su amor

Si esto es una fiesta, era justo que llegará una de esas canciones infaltables que hacen brincar hasta al más sujeto más apagado. “I Love It”, ese temazo que Charli XCX hizo hace 10 años con Icona Pop, llegó para encender todavía más el ambiente. Puro brincoteo, luces, y coreos durísimos para este momento.

Y luego, unas palabras con dedicatoria…. “Esta va para todos los ángeles [como le llama a su fandom] que han estado conmigo por un largo rato”, mencionó la británica para darle enseguida a “Party 4 U”. Esta rola es la prueba de que Charli tiene un montón de recursos pues aquí se nota que no teme a meterle ritmo rapero a sus versos. Y bueno, el amor de “The Mexico City angels” se dejó ver cuando ella recogió del piso de la tarima un ramo de flores.

Foto: David Barajas

Charli XCX se dio tiempo para confesar que ha hecho algo de música acá en México y, en el buen sentido, no es algo que nos sorprenda pues sabemos que siente cierto apego por nuestro país. La prueba está en el video musical de “Good Ones” que grabó acá y que estreno hace unos meses nomás.

Vinieron entonces “1999” y “Beg For You” del álbum Crash de este año, que honestamente es un disco que nos hace pensar seriamente cómo es que Charlotte -verdadero nombre de la cantante- no es una artista todavía más grande de lo que ya es a nivel internacional.

Se debería hablar con más efusividad sobre Charli en la industria musical y al menos en el Corona Capital 2022, se le ha dado un espacio merecido para cerrar un escenario.

Foto: David Barajas

La fiesta de Charli XCX terminó en grande

Si una rola no podía faltar, esa mera fue “Boom Clap” que nos transportó de inmediato a esos años de mediados de los 2010 cuando ese tema era uno de los más sonados en la radio. Eso sí, esta versión en vivo, aunque no está para nada mal, deja un extraño sabor de boca por la diferencia en el estilo musical si la comparamos con el track original.

De nuevo, Charli XCX demostró que ama a sus fans y que es una fiel aliada de la comunidad LGBT+. “Quisiera dedicar esta canción a todos los chicos gay que están en el público” y de inmediato sonó “Boys”. La tradición del peluche del Dr. Simi no apareció, aunque sí un brasier.

Y luego, la cosa se puso más ruda con “Vroom Vroom” y “I Got It”, en las que Charli coquetea de lleno con el rap más agresivo que hayan visto. Si quieren una muestra de cómo se debe usar el auto-tune a manera de recurso de producción, este par de rolitas son una joya para eso. Ella fue una locura total en el escenario, casi haciendo su propio headbanging.

Foto: David Barajas

“Ciudad de México, están locos. Estoy muertísima. Voy a necesitar su ayuda para estas dos últimas canciones”, dijo Charli XCX mientras estaba acostada en la tarima. Y se entiende lo que dice porque, reiteramos, ha sostenido un show con su sola presencia enérgica y poderosa.

Llegó así el final, con “Unlock It” en la que ella se cubrió con una bandera del orgullo LGBT+. Euforia total del público. Y así, el remate final fue “Good Ones” con el amor de la cantante para todos. “It’s Charli baby!”