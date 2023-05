En una noche de un despliegue extraordinario de talento, Charlie Puth cerró el fin de semana con su show en el Pepsi Center WTC, mezclando el pop con rhytm and blues, improvisaciones y cuentos íntimos sobre sus rolas. Kaia Lana le abrió y preparó los ánimos, haciendo a la gente gritar “Charlie” una y otra vez en un llamado al artista de New Jersey.

A pesar del diluvio permanente en la CDMX, desde temprano los fans se reunieron a las afueras del Pepsi y poco a poco el recinto se fue llenando. Nos emocionó mucho ver fans muy jóvenes, niños y familias completas ilusionados por ver a Puth por primera vez en la capital del país.

Charlie Puth se lanzó a la CDMX después de su show en Guadalajara / Foto: César Vicuña / Cortesía OCESA

Charlie Puth dio un homenaje a sus raíces y al pop en la CDMX

Con un showsazo homenajeando toda la música pop que lo formó, Charlie comenzó hablando de sus inspiraciones, y cantó rolas de Cee Lo Green, Britney, Taylor Swift y hasta escuchamos un poco de Stevie Wonder. “Charlie Be Quiet!” fue la abridora y el cantante no se esperó para dar el cien por ciento desde el primer minuto de show.

“¿Están listos para empezar este viaje?” preguntó Charlie a un público que le gritó desde el inicio de su show. Con cuatro musicazos sobre el escenario, Charlie desplegó su capacidad para cantar, bailar y tocar los instrumentos que se le cruzaran.

Charlie Puth en el Pepsi Center / Foto: César Vicuña / Cortesía OCESA

El detalle de contar las historias de sus rolas como si estuviéramos tomando un café fue algo maravilloso que no se ve a menudo. “No More Drama” nos llevó al baile, y Charlie pidió dejar todo el estrés de la vida fuera del Pepsi Center WTC en lo que tocaba sobre el escenario.

Como un cantautor original, Charlie comenzó a platicar cómo es que las melodías simplemente no se van de su cabeza, y así hasta en noches sin dormir logró componer varias de las rolas que integran sus tres discos de estudio.

Charlie Puth en concierto / Foto: César Vicuña / Cortesía OCESA

La banda que respalda a un músico extraordinario

Uno de los primeros hits fue “Attention”, con la que su banda se empezaba a lucir, con líneas de bajo sólidas y Charlie luciendo en la voz. Y como se agradece que hagan todo en vivo, con arreglos distintos a los de estudio. Obviamente “We Don’t Talk Anymore” fue uno de los mejores momentos de la noche, y qué respuesta de sus fans coreando la rola de manera ejemplar.

Aunque apenas acaba de rebasar los 30, parece que Charlie lleva décadas siendo un showman sobre el escenario, porque igual se cuelga un teclado, o baila, o cuenta historias con una facilidad envidiable.

Ya suena "We Don't Talk Anymore" de @charlieputh en el Pepsi Center WTC. pic.twitter.com/ri9Cnqrtmg — Federico Franco Puga (@ffrancop) May 22, 2023

Su banda ha sido elegida con toda la intención de que apoyen a un músico excepcional, y su baterista y guitarrista parecía que estaban librando una batalla de solos, algo rarísimo de presenciar en un show de pop. Sabedor de sus talentos, Charlie dejaba el escenario para cambiarse, mientras su banda se lucía sobre el escenario.

A través de los géneros, la banda logró echar el jam de pop, R&B, un poco de glam rock y hasta escuchamos que tocaban hip-hop con toda la facilidad del mundo. Mientras, Charlie logra cautivar al público y no deja que se distraigan, sino que los enfoca en bailar y cantar toda la noche.

Charlie Puth en su concierto en solitario en la CDMX / Foto: César Vicuña / Cortesía OCESA

Músico brillante y maestro de ceremonias

En este domingo popero, Charlie parecía conductor de orquesta, y jugó con el público toda la noche. En “Left and Right”, logró que la gente cantara, primero los de su lado izquierdo, luego los de su lado derecho, e incluyó a la gente de gradas y del fondo.

“Estos años han sido una montaña rusa de emociones para nosotros. El amor puede volverse muy salvaje.” Charlie domina que su público es bastante romántico, y con palabras como éstas antes de “Light Switch” o “BOY”, arrancó los gritos de sus fans.

Charlie Puth / Foto: César Vicuña / Cortesía OCESA

Los agudos que Charlie logra en vivo son maravillosos, y es en gran parte el valor de verlo sobre un escenario. Las improvisaciones vocales y los arreglos distintos que hace, mantienen a la audiencia atenta de lo que se le ocurrirá a continuación.

Rolotas como “One Call Away” fueron de las más esperadas, y absolutamente todos los asistentes apoyaron en los coros a Puth, que es simplemente un talento natural para tocar en vivo. Nos queda la duda del siguiente recinto al que lo traerán, porque la verdad tiene toda la dirección de ser pop para estadios.

"One Call Away" antes del primer encore de @charlieputh en el Pepsi Center WTC. pic.twitter.com/YycogQDUp8 — Federico Franco Puga (@ffrancop) May 22, 2023

Charlie Puth dio toda una fiesta en su show de la CDMX

La fiesta de domingo que armó Charlie Puth estuvo llena de baile y saldó una deuda que tenía con sus fans en la CDMX, ya que fue hasta su tercer disco de estudio que pudieron verlo en vivo. La verdad es que el estadounidense tiene un set impecable que solo nos dejó con ganas de más.

Con bastante interacción, Charlie hasta le dedicó a México “See You Again”, una rola de aquellas que se quedarán en los años por venir, y que ya podemos considerar un clásico moderno. A pesar de que fue un fin de semana muy movido en conciertos y festivales, Charlie parece no cansarse, y lo da todo en cada minuto de presentación.

"See You Again" es la cerradora de @charlieputh en el Pepsi Center WTC. pic.twitter.com/qIRO3ASnNm — Federico Franco Puga (@ffrancop) May 22, 2023

El rango vocal de Charlie, junto con un coro masivo, nos estremeció a más no poder. En la CDMX vimos a bastante gente llorando y abrazándose en particular con la cerradora “See You Again”, pero nos asombra que Charlie tiene un repertorio que provoca muchos sentimientos distintos, eso sí, con una intensidad similar.