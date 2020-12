¡Es bellísimo! Checa el primer vistazo al documental de Peter Jackson sobre The Beatles

Faltan unas cuantas semanas para que termine el 2020, e inevitablemente le estamos echando ojo a las producciones que se estrenarán el próximo año, algunas que ya llevamos un buen rato esperando. Entre ellos tenemos un documental muy especial a cargo del gran Peter Jackson, quien en esta ocasión dejará las historias fantásticas a las que nos tiene acostumbrados para clavarse en la vida de la banda más popular de la música, The Beatles.

Como recordarán, a inicios de 2019 supimos que el director neozelandés –quien ha estado detrás de las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit– se encontraba trabajando en un proyecto enfocado en los Fab Four. Sobre todo en su última etapa como grupo, justo cuando estaban grabando el que se convertiría en el álbum definitivo de John, Paul, George y Ringo y por el cual surgieron distintos conflictos entre ellos, Let It Be.

Peter Jackson nos muestra el primer adelanto de este documental

Desde entonces fueron pocos los detalles que tuvimos sobre este proyecto, como que lo acompañarían con un libro –el primero de la banda en casi 20 años– con imágenes nunca antes vistas de aquellas sesiones. En realidad, se suponía que este esperado documental sobre The Beatles se estrenaría en septiembre de 2020; sin embargo, y como ya sabemos, la pandemia del coronavirus obligó a que se retrasara la fecha de lanzamiento.

Pero ahora y para calmar las ansias de todos los fans, el propio Peter Jackson compartió el primer vistazo de lo que podemos esperar de esta cinta. De acuerdo con Variety, el director explicó que la película debía estar lista en estos momentos, pero aprovechando que las medidas contra el COVID-19 en Nueva Zelanda han sido eficaces, le dio la posibilidad de regresar a la sala de montaje y continuar trabajando en la edición final que veremos en la gran pantalla.

El director está trabajando duro en esta cinta

Jackson también mencionó que para desarrollar este proyecto tan ambicioso, tanto él como el equipo detrás de la producción tuvieron acceso a más de 56 horas de grabaciones inéditas de The Beatles. Y aunque dejó claro que este no era un tráiler –porque esos verán la luz a lo largo de 2021–, quería compartir con todo el mundo un montaje de momentos que sacó de todo el metraje que tiene y que nos da una idea del espíritu de la película que está haciendo.

“Es un material realmente genial. Diría que estamos a mitad de la edición, pero como han sido tan pacientes y el estreno se retrasó hasta 2021, pensamos que era un buen momento para darles un pequeño adelanto de lo que hemos estado trabajando y el tipo de vibración y la energía que la película va a tener. Con suerte, te hará sonreír en estos tiempos tan sombríos en los que estamos”, dijo Peter Jackson al respecto antes de mostrarnos unas cuantas escenas.

The Beatles como nunca antes los habíamos visto

A diferencia de la película que se estrenó en 1970 sobre Let It Be, donde nos mostraban un panorama deprimente y hostil entre toda la banda, acá vemos algo completamente diferente. Y es sorprendente porque en casi todas las tomas aparecen George, John, Ringo y Paul bromeando, burlándose unos de otros, cantando y pasándola bien. Además, esta nueva cinta contará con material adicional de la legendaria “actuación de la azotea” de 42 minutos del grupo y que fue sin saberlo su último concierto.

The Beatles: Get Back, el documental sobre los Fab Four dirigido por Peter Jackson llegará a los cines el 27 de agosto de 2021, aunque también se estrenará en exclusiva por Disney+. Pero mientras esperamos casi 7 meses para verlo, por acá les dejamos el primer vistazo de esta producción: