Nueva York ha sido una de las ciudades que ha visto nacer a algunos de los mejores exponente de hip hop de la historia. Nombres como The Notorious B.I.G., Jay-Z, Nas, Mos Def, 50 Cent y hasta el colectivo Wu-Tan Clan fueron solo algunos que forjaron su estilo alrededores de las calles de la ciudad de los rascacielos. Por años se ha hablado del enorme legado que han dejado todos ellos pero no hay un lugar donde se pueda aprender y conocer más de todos estos precursores, afortunadamente para los amantes de este género, en unos cuantos años habrá un museo exclusivo.

Así como ya existe en Cleveland el Museo del Salón de la Fama del Rock and Roll, el estado de Nueva York anunció que donaría 3.5 millones de dólares para que se inicie la construcción del primer museo de hip-hop de la historia. De acuerdo con The New York Post, el Universal Hip Hop Museum abrirá sus puertas en octubre de 2023 en el lugar que vio nacer todo este movimiento, el género y la cultura alrededor de esta, el sur del Bronx.

El director del museo, Rocky Bucano, dijo que este proyecto está programado para ser uno de los principales motores del renacimiento del popular barrio y también dejó muy claro que este espacio “será del pueblo y para el pueblo”. Y si se están preguntando, ¿qué es lo que se puede ver aquí? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. De acuerdo a lo que el mismo Bucano mencionó para esta fuente, existirán exposiciones que irán desde los años 70 hasta la actualidad y contarán la historia de los más ilustres personajes del graffiti, DJs, bailarines de break dance y MCs.

Hasta el momento, dos de los socios del museo son nada más ni nada menos que los raperos LL Cool J y Nas, que también han aportado con su granito de arena (y algunos miles de dólares) para que este sueño de todos los entusiastas del hip hop se haga realidad.