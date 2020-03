Chicano Batman lanza su refrescante nueva canción “Pink Elephant”

Llegando para romper con cualquier tipo de pensamiento estresante, Chicano Batman está de regreso con una nueva rola llamada “Pink Elephant”. Como un balde de paz auditiva, la banda de California compartió el segundo sencillo de su próximo y cuarto disco Invisible People.

Como lo ha sido recurrente durante toda su carrera, encasillar a “Pink Elephant” –como a la banda misma– en un género, no es cosa fácil. De hecho, es tiempo perdido. Chicano Batman siempre ha abarcado diversos estilos en su música como jazz, reggae, rock experimental, un poco de R&B y sonidos latinos. “Pink Elephant”, al igual que su precursora “Color My Life” en este nuevo disco, presenta una gran línea de bajo acompañada de una guitarra líder bañada por el sol. Perfecta para transportar tu mente a un lugar con playa y buena vibra. En los 3:15 minutos de duración, la pista se despliega como una refrescante mezcla de psic-pop, neo-soul y tropicalia.

En el minimalista video de “Pink Elephant”, podemos ver a la banda en acción en los Barefoot Studios de Hollywood. Lugar donde Chicano Batman –así como leyendas del calibre de Stevie Wonder, Jimi Hendrix y Marvin Gaye– grabó su nuevo álbum.

Invisible People, con fecha de lanzamiento para este próximo 1 de mayo, fue mezclado por el ingeniero ganador del Grammy Shawn Everett (Alabama Shakes, Kacey Musgraves, The War On Drugs) y producida por Leon Michels (Sharon Jones y The Dap-Kings, Lee Fields).

El año pasado, Chicano Batman fue la banda afortunada de abrir los shows de Vampire Weekend en la primera etapa de su gira Father of the Bride. Originalmente se suponía que Chicano Batman saldría a dar la vuelta para tocar sus nuevas rolas esta primavera y verano, pero tuvo que posponer todas sus fechas debido a la crisis de salud del coronavirus. Relájense y escuchen “Pink Elephant”, lo nuevo de la banda californiana: