Se puso denso el asunto… Childish Gambino fue acusado por la modelo que aparece en la portada del disco Awaken, My Love! por no cumplir con las condiciones de pago previamente establecidas. Tsss…

Giannina Antonette Oteto es quien aparece en la foto de las cubierta del álbum, y se dirigió a sus redes sociales recientemente para explicar que ella y su equipo (una maquillista y una estilista) no han recibido la compensación prometida pro su trabajo.

Childish Gambino en una presentación en vivo en 2018. Foto: Getty

La acusación de la modelo de ‘Awaken, My Love!’ contra Childish Gambino

De acuerdo con una publicación de Facebook de Giannina (que al parecer ya fue eliminada), el pago inicial que recibieron ella y sus colaboradoras fue poco. Sin embargo, se les prometió que recibirían residuales por las ganancias generadas a través del álbum.

En el ámbito del entretenimiento, un pago residual corresponde a un ingreso que una obra o contenido genera aún después de su lanzamiento inicial. Algo así como las regalías, pues… Y en ese sentido, parece que Childish Gambino y su equipo no han dado las ganancias a la modelo de Awaken, My Love!

Giannina Antonette Oteto, la modelo que ha señalado a Childish Gambino por no pagar justamente su trabajo. Foto: vía Facebook.

“Me ha sido complicado celebrar este disco por varias razones que me han molestado en estos años... Esto me hizo pasar por muchas cosas, pero significa mucho para mí poder celebrarlo finalmente“, escribió en su mensaje (vía Pop Crave).

La acusación contra Donald Glover –nombre real del artista– especifica que este último se aprovechó de Giannina Oteto y sus colaboradoras de modo que se les mintió sobre cómo recibirían su pago por el trabajo hecho en la portada del disco. La modelo resaltó que ellas son mujeres afrodescendientes.

“Me molesté porque se aprovecharon de mí, la maquilladora y la estilista, todas mujeres negras, y se nos mintió. Se nos dio una remuneración baja y se nos prometieron residuales, pero no recibimos nada“, agregó Antonette Oteto.

Childish Gambino durante la edición 2017 del Governors Ball Music Festival. Foto: Getty.

La modelo dijo que hubo otra persona a la que sí se le pagaron residuales

Giannina incluso destacó que pudo haber un tema racial en todo este rollo con Childish Gambino. Según sus declaraciones, la única persona que recibió regalías fue la mujer que diseñó el accesorio que la modelo lleva alrededor de la cabeza en la foto de la portada.

“La única a la que se le pagaron residuales fue la mujer blanca que creó el tocado de la cabeza, incluso cuando ella ni siquiera estaba en el set para trabajar en esto (aunque también merece su remuneración)”, detalló la Oteto, quien además agregó que ha sido demasiado exhaustivo y triste lidiar con esto.

La portada de ‘Awaken, My Love!’ de Childish Gambino. Foto: Glassnote Records.

Parece que el equipo de Childish Gambino no ha respondido

El asunto con Childish Gambino y la modelo de Awaken, My Love! parece no estar resuelto, hasta donde se sabe. Giannina mencionó en su comunicado que tanto ella como sus abogados han intentado comunicarse con el cantante y su gente, pero no han recibido respuesta.

“Me ha desgastado mucho, sobre todo porque trabajamos en esto con mucho amor y estamos orgullosas de representar a los artistas negros. Todos los intentos de mis abogados por comunicarse con el artista y sus representantes han sido ignorados”, señaló la modelo.

Por el momento, Giannina no ha dado actualizaciones sobre la situación, más allá del hecho de que borró el posteo de la acusación de su Facebook. Veremos si se da a conocer alguna resolución sobre esto próximamente.

El comunicado de la modelo Giannina Oteto. Foto: Captura de X/Twitter (vía Pop Crave).

