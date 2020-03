Sabemos que en estos momentos todos están hablando del coronavirus, sin embargo hay noticias buenas en medio del caos. Después de casi cuatro años del estreno de Awaken, My Love, el actor y músico Donald Glover –mejor conocido por todos como Childish Gambino– acaba de estrenar bajita la mano un nuevo disco y por supuesto que lo tenía que hacer de una manera muuuuy peculiar.

Resulta que este 15 de marzo el manager de Childish compartió un tuit que llevaba directamente a una misteriosa página de internet llamada donaldgolverpresents.com. Obviamente los fans del músico se metieron para ver qué era lo nuevo que tenía para nosotros. Y después de entrar se toparon con una sorpresota pues había un botón para darle play algo, y al presionarlo todos se dieron cuenta que se trataba de una nueva rola.

Pero no sólo era una canción inédita de Donald Glover, sino que era todo un disco completito. De acuerdo con Consequence of Sound, se trata de 12 rolas que tienes que escuchar –como en los viejos tiempos– de principio a fin. En esta colección podemos escuchar algunas canciones que Chidlsih Gambino ya había presentado como “Feels Like Summer” y dos jams que tocó hace algunos meses, “Warlords” y “Algorythm“.

Según la misma fuente, quienes platicaron con el manager del artista, confirmaron que este material también cuenta con la participación de un montón de grandes artistas como Ariana Grande, 21 Savage y hasta SZA. Lamentablemente para todos los fanáticos que les gustaría escuchar esta enorme colección de rolas llenas de loops y participaciones les tenemos una mala, pues el disco de Childish Gambino solamente está disponible en el sitio web, así que tendrán que utilizar sus datos para reventárselo completito.

Sin duda el músico continúa produciendo y grabando rolas que nos sorprenden, como “This Is America”, pero sobre todo sigue innovando y nosotros estamos completamente agradecidos. Pero mejor dejemos de hablar, quítate las lagañas, estírate e inicia este domingo de puente escuchando lo nuevo de Childish Gambino justo POR ACÁ.