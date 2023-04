Childish Gambino tiene un lugar especial en la industria de la música de los últimos años gracias a “This Is America”. La canción –además de su impactante video– tiene un trasfondo referente a la violencia y el racismo sistemático que se vive en Estados Unidos contra la comunidad afrodescendiente… Pero el tema pudo ser distinto, con el rapero Drake un punto central en su significado.

Así lo reveló el también actor, cuyo nombre real es Donald Glover, en una reciente entrevista con la revista GQ, donde platicó un poco sobre el origen de este track y cómo iba a ser una especie de diss-track contra el artista canadiense.

Childish Gambino en una presentación en vivo en 2018. Foto: Getty

Childish Gambino revela que “This Is America”era un diss-track contra Drake

Fue en el 2018 cuando Childish Gambino sorprendió al mundo con “This Is America”, una rola que terminó por establecer de manera solida su carrera musical. Ya era un creativo y actor de renombre por su trabajo en 30 Rock, Community y Atlanta, pero sus intentos por hacer despegar su carrera musical habían sido más bien discretos.

Sí, el disco Awaken, My Love! del 2016 es una joya que lo impulsó bastante en ese sentido. Pero es justo decir que aún no era la mega estrella musical que sería eventualmente con el lanzamiento de “Feels Like Summer” o “This Is America”, ambas el 2018.

Y en ese sentido, esta última fue un hitazo por el mensaje duro de crítica social que lo componía; un despliegue poderoso, tenso, imperdible y desgarrador de la violenta realidad sobre el racismo en EE.UU (aquí les contamos más)… Pero como les decíamos, la rola era totalmente diferente en un momento, y tendría en Drake (otro actor convertido en rapero) a una referencia.

Drake. Foto: Getty.

“Tuve esa idea hace como tres años antes, y le platiqué la idea a Hiro [Murai, director del video musical]. Él estaba como: ‘en verdad quiero hacerlo'”, platicó Childish Gambino (o Donald Glover si prefieres) sobre “This Is America” a GQ.

“Tenía la canción y la idea empezó como una broma, siendo honesto… Solo era ‘This Is America’ y esa era la única línea que tenía… Honestamente, empezó como una canción diss-track contra Drake, pero de una forma divertida de hacerlo“, explicó Gambino en esa entrevista. O sea, era una canción que sería un chiste sobre el canadiense, pero no con mala intención al parecer.

Sin embargo, Childish Gambino mencionó que “This Is America” pasó de ser una broma sobre Drake, a algo más serio. “Luego pensé que la canción sonaba como un algo más fuerte. Dije: ‘déjenme experimentar con ella’…”, agregó. Pueden ver esa entrevista completa por acá.