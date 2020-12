La familia de Chris Cornell comparte ‘No One Sings Like You Anymore’, el álbum póstumo del cantante

La voz de Chris Cornell perdura aún después de su partida hace tres años. El icónico cantante de Seattle nos dejó grandes canciones tanto en su proyecto solista como en Temple of the Dog, Soundgarden y Audioslave. Y aún después de su trágico fallecimiento, podemos seguir disfrutando de uno que otro material en el que trabajaba.

El día de hoy, la familia del cantante liberó sorpresivamente el disco No One Sings Like You Anymore. La placa contiene varios covers que Chris realizó de bandas y artistas como John Lennon, Janis Joplin, Electric Light Orchestra, Prince y más. Hoy se encuentra ya disponible en plataformas y se espera un lanzamiento físico para el próximo año.

El disco póstumo de Chris Cornell

Han pasado tres años desde que Chris Cornell, unas de las grandes figuras del rock de los 90, falleció. Sin embargo, su legado se queda y se sigue extendiendo. Su poderosa voz sigue haciendo ruido y a finales de un año tan complicado como este, claro que nos viene bien escucharlo.

El día de hoy, la esposa del vocalista, Vicky Cornell y sus hijos, Toni y Christopher, anunciaron el lanzamiento de un disco póstumo que ya se encuentra disponible en plataformas. No One Sings Like You Anymore contiene 10 covers de que el propio cantante comenzó a recopilar y versionar desde 2016.

“Este álbum es tan especial porque es una obra de arte completa que Chris creó de principio a fin”, dijo Vicky Cornell en un comunicado recogido por Consequence Of Sound. “Su elección de versiones proporciona una mirada personal a sus artistas favoritos y las canciones que lo conmovieron. No podía esperar para publicarlo”, dijo la viuda de Chris sobre las motivaciones detrás del disco.

Desde luego, Vicky recuerda con cariño a su esposo y lamenta que no pueda ser él mismo quien presente el nuevo trabajo. “Este momento es agridulce porque debería estar aquí haciéndolo él mismo, pero es con dolor y alegría que compartimos este álbum especial… Estoy muy orgulloso de él y de este impresionante récord, que para mí ilustra por qué siempre será amado“, comentó ella.

También puedes leer: “NO LO HE SUPERADO” EDDIE VEDDER HABLA SOBRE LA MUERTE DE CHRIS CORNELL

Sus hijos lo recuerdan

A pesar de los años, los hijos de Chris Cornell recuerda cómo el cantante se encontraba componiendo este disco de versiones. Y hasta unas buenas anécdotas pudieron contar en el comunicado del álbum. “Cuando mi papá estaba haciendo este álbum, fue muy divertido. Recuerdo que me desperté por la mañana, desayuné con él y fui con él al estudio”, dijo Toni.

“Tomábamos nuestras lecciones de piano allí y Christopher jugaba videojuegos con Brendan y mi papá. Pudimos experimentar mucho con él y tener tantos recuerdos increíbles. Estoy muy feliz de compartir este álbum. Te amamos, papi“, comentó el joven Toni al final del anuncio. Checa a continuación el tracklist de No One Sings Like You Anymore que ya puedes escuchar en plataformas. El disco físico saldrá el próximo el 19 de marzo.

TRACKLIST

“Get It While You Can” (Janis Joplin) “Jump Into The Fire” (Harru Nilsson) “Sad Sad City” (Ghostland Observatory) “Patience” (Guns N’ Roses) “Nothing Compares 2 U” (Prince) “Watching The Wheels” (John Lennon) “You Don’t Know Nothing About Love” (Jill Scott) “Showdown” (Electric Light Orchestra) “To Be Treated Rite” (Terry Reid) “Stay With Me Baby” (Lorraine Ellison)