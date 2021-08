Adiós, vaqueros: Chromatics anuncia su separación tras más de 20 años de carrera

Pues bueno, no todo son buenas noticias en la industria musical… Luego demás de 20 de años de trayectoria, los miembros de Chromatics anunciaron su separación. La icónica banda, una de las precursoras del synth-pop del nuevo milenio, dio a conocer su ruptura a través de sus redes sociales.

Con una foto en la que solo aparecen Ruth Radelet, Adam Miller y Nat Walker, la agrupación terminó por agradecer a todos los fanáticos y el equipo que los apoyó durante todo el tiempo que permanecieron juntos. Ahora sí, fanáticos, que suenen las rolitas del grupo todo el día para recordarlos. 🥺

Chromatics anuncia su separación

Fue bueno mientras duro… Chromatics, bajita la mano, fue uno de los proyectos musicales más interesantes en los inicios de los 2000. Si bien no cosecharon el mismo renombre que otras bandas emblemáticas contemporáneas, con los años se hicieron de una fiel base de fanáticos que los impulsaron al éxito masivo en 2007 con el disco Drive Night.

Para ese entonces, el proyecto que comenzó Adam Miller ya contaba en sus filas con Ruth Radalet, Nat Walker y Johnny Jewell. De ahí en adelante. la banda siguió su camino lanzando buenos álbumes, rodando en diferentes festivales por todo el mundo y cautivando a sus seguidores con cada lanzamiento… Ahora, todo eso se quedará como un agradable recuerdo.

Este martes, Chromatics anunció su ruptura. A través de su cuenta de Instagram, la vocalista Ruth publicó un breve comunicado en el que no reveló a ciencia cierta por qué tomaron la determinación de la separación, aunque sí dejó entrever que cada uno está enfocado en otros proyectos musicales.

“Después de un largo período de reflexión, los tres hemos tomado la difícil decisión de terminar con Chromatics. Nos gustaría agradecer a todos nuestros fans y a los amigos que hemos hecho a lo largo del camino; estamos eternamente agradecidos por su amor y apoyo. Este ha sido un capítulo verdaderamente inolvidable en nuestras vidas y no podríamos haberlo hecho sin ustedes… Estamos muy emocionados por el futuro y esperamos poder compartir nuestros nuevos proyectos con ustedes pronto”, escribió Radalet junto a una foto en la que aparece con Walker y Miller.

Aunque al final de este comunicado no se menciona a Johnny Jewell, el sitio Pitchfork menciona que se comunicaron con él y en efecto, el músico -que acompañó a la banda en giras y grabaciones como programador y encargado de sintetizadores entre otras cosas- dijo estar “orgulloso de su trabajo con el proyecto a lo largo de los años y continuará haciendo música y apoyando grandes artistas a través de su sello Italians Do It Better (el sello que lanzaba los discos de Chromatics)”.

La carrera de la banda

Como mencionamos antes, Chromatics fue un proyecto que inició sus andadas por allá, entre el 2000 y 2001, con Adam Miller como fundador. Para 2004, se incorporó la alineación más reciente -encabezada por Ruth Radalet- con la que eventualmente se lanzó el tercer disco de la banda, Night Drive (2007). Este material significó un cambio radical en el estilo del grupo, el cual pasó de tocar indie rock y noise rock a un synth-pop que con los años se convirtió en el sello de la casa.

Miller, Radalet y compañía posteriormente lanzaron Kill For Love en 2012, Closer To Gray en 2019 y la versión de remixes de este último, Faded Now (2020). Además de los diversos mixtapes y EP’s que lanzaron en los últimos 10 años, la banda tenía planeado lanzar un álbum más bajo el nombre de Dear Tommy. Sin embargo, este material nunca pudo ver la luz debido a diversos contratiempos. Ahora, queda en el aire el futuro de dicha producción. Habrá que ver si se animan a lanzarlo como despedida o algo por el estilo.