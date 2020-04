Que siempre no: Chuck D dice que el pleito con Flavor Flav era broma y no lo despidieron

Por fin ha llegado el 1 de abril –April’ Fools Day o Día de los Inocentes en muchas partes del mundo–, así que hay que tomarlo con cuidado. Así como le hacemos acá, un montón de gente saca los chistes de siempre o de plano hay quien busca la manera de armar bromas sumamente elaboradas y es precisamente ahí donde queremos detenernos, pues resulta que después de todo el pleito que hubo entre Chuck D y Flavor Flav fue parte de un chascarrillo adelantado para esta fecha y que nunca lo corrieron de Public Enemy.

Si no se acuerdan de todo lo que pasó, por acá les refrescamos tantito la memoria. A principios de marzo el grupo de hip-hop anunció que habían despedido a Flavor Flav por los comentarios que se aventó sobre la presentación de Public Enemy en uno de los mítines del candidato demócrata, Bernie Sanders. Después de unos tuitazos que se dedicaron Chuck D y el rapero de los mil relojes colgantes, los miembros habían tomado la decisión de echarlo de la banda.

Y ahora resulta que esto fue una enorme broma para promocionarse. ¿Por qué lo decimos? Bueno pues hace algunos días Chuck D estrenó un nuevo disco llamado Loud Is Not Enough, entre todas las rimas y beats hay una colaboración con el buen Flavor Flav en una rola llamada “Food As A Machine Gun”. Por si esto fuera poco en una entrevista con el presentador Talib Kweli confirmó que todo esto había sido planeado y que hasta se inspiró en la situación de Orson Welles y La Guerra de los Mundos para llevar a cabo este plan y les funcionó.

Pero, ¿cómo fue que pasó todo esto? Chuck explica que hicieron todo esto porque en los últimos años había caído la popularidad de Flavor, así que nada como armar un escándalo y chisme a través de las redes sociales para que todos vuelvan a hablar de él. Y mientras Flav decía que demandaría al grupo y Chuck lo corría del grupo, ambos estaban trabajando en secreto, componiendo nuevas rolas, nada tontos.

Cuando se le preguntó sobre el estatus de Flav en el grupo, Chuck D confirmó que Flavor no puede ser despedido de Public Enemy porque son grandes amigos: “No puedo, es mi compañero. No puedes despedir a los compañeros, sólo te alejas de ellos”. Ya para terminar también dijo que todo esto lo habían hecho para despertar a la gente y abrirle los ojos de que muchas cosas que ven en las noticias o en redes sociales no son ciertas.

Sea como sea, Chuck D y Flavor Flav nos demostraron que aún se pueden hacer bromas muy grandes en una época en la que la gran mayoría de la información está a nuestras manos. En fin, chequen a continuación la colaboración entre ambos raperos para despejar la mente después de leer todo este embrollo: