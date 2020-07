¿De plano? Co-fundador de Lollapalooza predice que los conciertos regresarán hasta el 2022

Para estas alturas del partido, muchos ya dieron por perdido el 2020 cuando hablamos de música en vivo. El pico de contagios simplemente no baja y hay tantos en la calle que no se quieren poner el cubrebocas… Por eso y más, entre queriendo y no queriendo, todas nuestras esperanzas de regresar a un buen concierto o festival se fueron al 2021, pero no todos creen que sea tan pronto. El Co-fundador de Lollapalooza predice que los conciertos regresarán hasta el 2022.

Marc Geiger, exdirector global de música de la agencia de talentos William Morris Entertainment y cofundador de Lollapalooza, hizo la sorprendente predicción durante una aparición en The Bob Lefsetz Podcast. Cuando se le preguntó cuándo pensaba que los conciertos regresarían en la era de COVID, Geiger respondió: “En mi humilde opinión, será 2022”.

La economía “virusfóbica”

Según la estimación de Geiger, “llevará todo ese tiempo para que, lo que yo llamo la economía ‘virusfóbica’, sea lentamente eliminada y reemplazada por la economía de claustrofobia. Es cuando la gente querrá salir a cenar y tener sus vidas, ir a festivales y conciertos”.

Continuó diciendo: “Es mi instinto. Va a tomar un tiempo para que los eventos superdifusores (deportes, espectáculos, festivales, etc.) funcionen bien mientras el virus esté presente”, finalizó Geiger.

Para dar fundamentos a sus declaraciones, Geiger dijo que hay “probablemente 20” obstáculos que deben superarse antes de que los conciertos puedan regresar. “El virus y la enfermedad son uno, el espacio y la densidad son otros”, explicó. Uno más e igual de importante es el seguro y la responsabilidad de los organizadores. Señaló los desafíos que enfrentarán los lugares y promotores para encontrar una aseguradora dispuesta a cubrir sus eventos.

Como tal, Geiger cree que “los próximos seis meses pueden ser más dolorosos que los últimos seis meses, y tal vez los próximos seis meses después sean aún más“. Aquí puedes escuchar toda la entrevista, en la que también aborda los desafíos económicos que enfrenta la industria de la música.

Esperen… ¡Hay vacunas prometedoras!

Antes de que manden todo al diablo y se depriman porque es probable que no haya conciertos en un ratote, las declaraciones de Geiger no toman en cuenta varios factores como el hecho de que esta semana noticias positivas sobre vacunas han estado brotando.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el día de ayer (15 julio) dieron de alta al primer grupo de personas que participaron en las pruebas de una vacuna rusa para el COVID-19.

Por otra parte, otra vacuna en Estados Unidos aceleró el sistema inmunológico de las personas inyectadas, por lo que dicen que ya está lista para empezar las pruebas finales y más importantes.