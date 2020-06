Coachella y Stagecoach Festivals cancelan su edición de 2020

El mes de marzo empezó a ver a los festivales de música del mundo desmoronarse por montón. Uno de los primeros en hacer oficial su postergación fue Coachella Valley Music and Arts Festival, que vería entre muchas cosas, la reunión de Rage Against the Machine. El anunció llegó con una luz de esperanza diciendo que el festival se recorría al mes de octubre; sin embargo, hoy todo cambió.

Si bien algunas personas aún mantenían la esperanza de ir a bailar al Valle de Coachella, las probabilidades de que se llevara a cabo en octubre disminuían cada día con las noticias sobre la contingencia sanitaria. Y ahora se ha hecho oficial. El doctor Cameron Kaiser, oficial de salud pública del condado de Riverside en Los Ángeles, anunció a través de un comunicado que los festivales de Stagecoach (que incluye a Coachella) se llevarán a cabo hasta el próximo año.

Aunque por el momento Goldenvoice, el promotor del festival, no ha dicho nada al respecto, Variety informa que se está haciendo un llamado a artistas, intérpretes, aliados y demás, de la decisión tomada.

County officials have been in contact with Goldenvoice, which operates both the Coachella Valley Music and Arts Festival and Stagecoach Festival 2020. https://t.co/CBemsKWU2d View PH order: https://t.co/sCoPfUa6Km #RivCoNow pic.twitter.com/GNqq6rVddK

— Dr. Cameron Kaiser (@RivCoDoc) June 11, 2020