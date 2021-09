¿Colaboración inesperada? Coldplay une fuerzas con BTS en su nueva rola “My Universe”

Las colaboraciones dentro de la industria musical son algo sumamente común, a cada rato vemos a banda y artistas juntándose para sacar canciones espectaculares, aunque el resultado no siempre sale como esperábamos. Sin embargo, este 2021 la neta nos quedamos con el ojo cuadrado al saber que Coldplay unió fuerzas con uno de los grupos más importantes de la actualidad para crear una rola; así es, estamos hablando de BTS.

Como recordarán, a inicios de este año Chris Martin y compañía sorprendieron a todos estrenando su primer sencillo en casi dos años, “Solar Power”. A partir de ahí comenzaron a surgir rumores de que estaban dando los toques finales a un nuevo álbum de estudio, finalmente ellos mismos confirmaron todo al anunciar que este mismo año escucharíamos un nuevo material discográfico llamado Music of the Spheres, que incluye varias sorpresas.

Coldplay estrenó su colaboración con BTS

Sin embargo, desde hace algunas semanas, Coldplay volvió loco al internet revelando que dentro de muy poco podríamos escuchar una canción que grabaron con ni más ni menos que BTS. Y sí, como era de esperarse hubo toda clase de comentarios al respecto –pues a los fans de antaño de la banda británica no les latió esta noticia–, pero siendo honestos, las cosas con las fans del grupo de K-Pop fueron completamente diferentes, porque en redes sociales se notaba su emoción.

Finalmente este 24 de septiembre llegó a plataformas digitales “My Universe”, la colaboración entre ambos artistas. Se trata de una rola llena de sintetizadores espaciales y vibras funky, donde Chris Martin intercambia las frases de la letra con los integrantes del grupo surcoreano. Y la verdad es que no suena mal, la producción es impecable y todos lo hacen muy bien, aunque es probable que no te encante si esperabas que la banda volviera a su viejo sonido.

Una colaboración que dio de qué hablar

Como ya habíamos mencionado antes, desde antes de que lanzaran la canción, hubo una conversación interesante alrededor del hecho de que Coldplay se juntara con BTS para hacer una canción. Estaban ambos lados de la moneda, la alegría de [email protected] porque esto pasó y el coraje de [email protected] por el hecho de que la banda británica “se volvió pop”. Sin embargo, es importante mencionar que desde hace ya un buen rato nos habían dado indicios de que tomarían este camino.

En fin, en redes sociales y una vez más las fans de BTS se manifestaron, porque el nombre de la rola fue tendencia por un buen rato. Recuerden que Music of the Spheres, el nuevo material discográfico de Coldplay llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 15 de octubre, pero mientras esperamos a que llegue ese día, escuchen a continuación “My Universe”, la colaboración de Chris Martin, Will Champion, Guy Berryman y Jonny Buckland con el grupo sensación del momento: