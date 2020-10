Hasta Pepe Aguilar lo vio: Así se puso el concierto en línea de Coldplay

A estas alturas de la pandemia ya estamos acostumbrados –o eso esperamos– a los conciertos en línea. Sí, sabemos que jamás será lo mismo que estar en un venue con miles de personas y frente a un escenario esperando a que salga tu banda favorita, pero tampoco podemos negar que nos han hecho un paro en estos días de encierro, para traernos buena vibra en momentos tan complejos como los que vivimos, así como le hizo Coldplay con su show en línea.

Como recordarán, hace algunos meses y cuando apenas iniciaba la cuarentena, Chris Martin se rifó varios lives en su cuenta de Instagram donde se echó las rolas que los fans le pidieron. Sin embargo, conforme ha avanzado el tiempo, las cosas con el coronavirus no han cambiado mucho que digamos, es por eso que para sumar su granito de arena y darle alegría a todas las personas que aman a la banda, organizaron una sorpresa para todos ellos.

Coldplay

Este 14 de octubre y después de nueve meses sin tocar juntos, los miembros de Coldplay se reunieron para un concierto muy especial. Como parte de los esfuerzos para incentivar el voto en los Estados Unidos a través de la organización Every Vote Counts, la banda británica dio un showsazo de aquellos a través de su cuenta de Instagram y hubo de todo, desde momento para saltar de felicidad y uno que otro para hacer la lloración.

En esta presentación se escucharon algunos clásicos como “Yellow” y “Everything’s Not Lost” –la cual no tocaban desde 2014–. Aunque también sonaron rolas de sus últimos discos, como “Magic”, “Trouble in Town”, “Adventure of a Lifetime” y “Charlie Brown” (que aprovecharon para hacerle un tributo al gran Eddie Van Halen con un pequeño fragmento de “Jump”). Y si se lo perdieron no se preocupen, que acá les dejamos los videos de su concierto:

Y el internet reaccionó a su concierto

Por supuesto que este gran concierto no pasó desapercibido en redes sociales, es por eso que miles de fanáticos de Coldplay alrededor del mundo reaccionaron y vaya de qué manera. Todos y cada uno de ellos les dieron las gracias a Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion por armar levantarles el ánimo con un show como este, aunque por ahí, uno que otro también lloró con “Everything’s Not Lost”, muy atinada para este momento .

Y claro que también hubo momentos muuuy esstraños –como diría Paty Chapoy–, porque en este concierto nos enteramos que hasta Pepe Aguilar se conectó a la hora para ver a la banda tocando todas y cada una de sus rolas… ¿será que en los próximos días nos sorprende con un cover o algo así? Pero en fin, basta de hablar, acá les dejamos las mejores reacciones:

Deje de estudiar para ver el vivo de Coldplay: pic.twitter.com/idjwk9GjtF — Fuck off. (@justwalkingx) October 14, 2020

Perdón maestra, no voy a entrar a la clase porque Coldplay está transmitiendo en vivo y están todos juntos de nuevo 😭👌🏻 pic.twitter.com/gUCiO90E6y — Andrea (@_AndreaSegura) October 14, 2020

na mamen hasta el Pepe Aguilar anda viendo a Coldplay. pic.twitter.com/kq7v0WJ4fy — unni berryman. (@_unnnnnnnni) October 14, 2020

cuando Coldplay comenzo a tocar Everything’s not lost mi estabilidad emocional se fue al carajo, soy esto pic.twitter.com/yiIZNxNqzc — daiana, (@dayyaxsn) October 14, 2020

el vivo de coldplay pic.twitter.com/NNIbGV1j8E — giuli (@_giulisxnt) October 14, 2020

Mood cada vez que se para el directo de coldplay pic.twitter.com/EFbVYywo5f — Silvia 🦂 (@_silviiarc_) October 14, 2020