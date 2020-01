Las fuertes palabras de Coldplay acerca de su falta de aspiraciones profesionales

Es innegable la calidad y el éxito que ha tenido Coldplay durante su carrera. Guste o no, la música de los británicos ha hecho historia en el mundo del rock pop y rock alternativo. Sin embargo, desde hace unos años, muchos aseguran que la calidad de sus canciones no ha sido la misma. Y no es que necesariamente sus fans quieran más éxitos como “The Scientist”, “Yellow” o “Fix You”, sino que sus últimos trabajos han estado carentes de creatividad y alma. Y ahora, puede que ya tengamos la respuesta a esto…

En una nueva entrevista para Q Magazine, Chris Martin dijo que Coldplay ha logrado todos sus objetivos y que ahora se ven a sí mismos simplemente como “un servicio”. Para añadir que después de su última gira pensó: “‘OK, hemos llegado a ese lugar, hemos llegado a esa descripción de trabajo, ¿ahora qué vamos a hacer con ella?'”

El líder y vocalista de la banda ganadora de múltiples Grammys, continuó diciendo que en Coldplay “no queda nada en términos de aspiraciones profesionales” y que “nuestro trabajo es traducir las canciones que recibimos y difundimos y que serán de utilidad para las personas si lo desean. Tenemos que ser un servicio, como una estación de televisión”, agregó.

La banda lanzó su octavo álbum de estudio Everyday Life en noviembre pasado con dos conciertos en Jordania. Eventualmente darían uno más en el Museo de Historia Natural de Londres y tienen su último programado en Los Ángeles el 21 de enero que podría ser su último en un muy buen rato. Coldplay dijo que no iba a salir de gira hasta encontrar una manera de hacerlo sin generar emisiones de carbono.