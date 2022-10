Oh no: Coldplay pospone shows en Brasil por enfermedad de Chris Martin

Malas noticias para los fans de Coldplay en Brasil. Y es que este martes 4 de octubre la banda inglesa dio a conocer que sus shows programados en dicho país tuvieron que ser reagendados para el año 2023, esto debido a que Chris Martin se encuentra enfermo. ¡Noooo!

Fue a través de un comunicado donde la banda detalló que se han visto obligados a reprogramar los shows que darían en Sao Paulo y en Rio de Janeiro en los próximos días, esto debido a una infección pulmonar grave por la cual Chris Martin deberá guardar reposo.

Foto: Getty Images

Coldplay reagenda sus fechas en Brasil porque Chris Martin está enfermo de los pulmones

“Chris ha recibido estrictas órdenes médicas de guardar reposo durante las próximas tres semanas. Estamos trabajando lo más rápido posible para asegurar las nuevas fechas y seguiremos con más información en los próximos días”, indicó la banda en el escrito en cuestión.

“Para todos en Brasil que esperaban estos conciertos, lamentamos mucho cualquier decepción e inconveniente, y estamos muy agradecidos por su comprensión en este momento difícil en el que debemos priorizar la salud de Chris”, agregó la banda al detallar sobre la reprogramación de los shows.

Foto: Coldplay (Instagram)

Los médicos le mandaron tres semanas de reposo al vocalista de Coldplay

“Guarden sus boletos ya que serán válidos para las nuevas fechas reprogramadas. Estas ocurrirán a principios de 2023 y se anunciarán muy pronto. Sin embargo, también aceptaremos todas las solicitudes de reembolso de boletos, que estarán disponibles en el punto de venta”, se lee en el comunicado donde agradecieron a los fans su amor y apoyo.

Como recordarán, Chris y compañía se encuentran el Sudamérica con la gira de ‘Music of the Spheres’, la cual hasta el momento no había presentado inconveniente y que recorrió países como Colombia, Perú, Chile y más. Ahora la preocupación viene para los fans de Coldplay en Argentina.

Foto: Getty Images

Y es que del 25 de octubre al 8 de noviembre, la banda británica realizará los 10 shows que se agotaron en dicho país. Algo que ocurrirá sólo si Chris Martin es dado de alta por sus médicos, ya que exactamente ese día se cumplen las tres semanas de reposo recomendadas para el cantante.