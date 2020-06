¡Joya de colección! El video de “Do the Evolution” de Pearl Jam tendrá su libro de arte

Todos los que han visto el video musical de “Do the Evolution” de Pearl Jam, saben que no es un video cualquiera. El video nominado al premio Grammy, es sin duda uno de los mejores de la década de los 90. Ahora, 22 años después de su lanzamiento, es hora de meternos de lleno al video musical que el día de hoy es más relevante que nunca.

IDW Publishing anunció sus planes para lanzar un libro de arte retrospectivo que conmemora el video musical animado dirigido por el creador del antihéroe Spawn, Todd McFarlane, y el animador Kevin Altieri. El libro, titulado Pearl Jam: The Art of Do the Evolution, presenta 200 páginas de arte e información sobre la producción del video en formato de tapa dura. También incluye una introducción del propio McFarlane.

El video de “Do the Evolution” es una clase de historia. Una clase de historia universal que muestra el lado bélico de la naturaleza hasta el lado más sanguinario de la humanidad. Desde la creación de la primera célula y la extinción de los dinosaurios, hasta el holocausto y un futuro de guerra nuclear.

En la introducción de Pearl Jam: The Art of Do the Evolution, McFarlane describe los eventos representados en el video como “la historia de la humanidad en una versión tan condensada como nunca verás. En este libro, verás y leerás sobre algunos de los procesos de cómo logramos una tarea hercúlea… Está llena de tantos ejemplos maravillosos de cómo docenas de personas creativas se unen para armar lo que pronto se convertiría en un video nominado al Grammy”.

Pearl Jam: The Art of Do the Evolution es realmente una pieza única de colección. Incluirá celdas de animación del video con guiones gráficos y diseños nunca antes vistos del video. También el coproductor del video, Joe Pearson, guiará a los lectores a través del fascinante proceso de dar vida a la visión de Pearl Jam en ese momento.

“Poder producir este video animado seminal en mi estudio para Pearl Jam y trabajar con súper talentos como Eddie Vedder, Todd McFarlane y Kevin Altieri fue una oportunidad única en la vida”, dijo el artista del guión gráfico del video Joe Pearson –quien ayudó a compilar el libro. “Y luego ver la reacción positiva y continua de millones de fanáticos en todo el mundo ante el esfuerzo de nuestro grupo fue lo mejor de este denso pastel de música y animación vanguardista”.

“Do The Evolution, de Pearl Jam, lleva la amenaza de la búsqueda del hombre de dominación a términos claros y fáciles de relacionar, un tema que permanece a la vanguardia de la conversación actual”, agregó Justin Eisinger, director editorial de novelas gráficas y colecciones de IDW.

“Llenos de imágenes audaces y narraciones visuales en capas que acentúan las letras ya ardientes, McFarlane y Altieri crearon un video que abarca la historia de la humanidad. Y ahora su trabajo innovador se puede apreciar completamente en este libro profundo y detrás de escena que explora cómo se unió todo”.

Pearl Jam: The Art of Do the Evolution saldrá el próximo 6 de octubre y tendrá un precio de 39.99 dólares (875 pesos mexicanos aproximadamente). La versión para Kindle de Amazon tiene un precio de 312.95 y lo puedes pre-ordenar aquí. Será un libro completamente a color de 200 páginas con dimensiones de 12″ x 9″. Una verdadera joya para todos los fanáticos de la banda de Eddie Vadder.