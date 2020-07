¿Cómo y cuándo verlo? R.E.M. transmitirá su concierto en Glastonbury 1999

“It’s the end of the world as we know it”… Esta frase la acuñó R.E.M. en 1987 en la sexta canción de su disco Document y nunca había sido tan real y tangible como lo es hoy. Para acompañar el momento que vivimos, la banda de Athens, Georgia, acaba de anunciar que tiene un set preparado para lanzar y alivianar los días de toda su fanaticada alrededor del mundo. Para llorar, gritar y cantar junto a Michael Stripe, vamos a poder ver su set legendario con el que encabezaron el festival Glastonbury en 1999.

R.E.M. en Glastonbury – 1999

Grabado un 25 de junio de 1999 en el escenario Pyramid de Glastonbury, el acto estelar de R.E.M. fue perfecto para volver a conectar con las generaciones jóvenes británicas de bandas, artistas y fans del rock. Este set llegó después de que bandotas y artistas de lujo como Bush, Blondie y Hole se presentaran en el festival.

En el comunicado del lanzamiento de su set, Michael Stipe dijo: “Hole hizo un gran set, pensé: ‘tengo que aumentar esto, tengo que ser genial’. Creo que tal vez fue un momento para R.E.M. y el Reino Unido, donde las bandas más jóvenes nos habían olvidado o dejado de lado, y ese fue un momento particular en Glastonbury, donde creo que nos detuvimos al frente de la línea y demostramos que esto es de lo que somos capaces. ¡Fue un gran espectáculo para nosotros!”.

Al recordar el set, el cantante Michael Stipe dijo que resultó ser el momento en que la banda consolidó su lugar en la historia musical del Reino Unido.

El set de R.E.M. en Glastonbury incluyó grandes rolas clásicas como “The One I Love”, “Losing My Religion”,”Man on the Moon”, “Everybody Hurts”, “It’s the end of the world as we know it (and I feel fine)” y “Shiny Happy People”. Con esto se pueden dar una idea que habrá lágrimas, baile y mucho para cantar.

¿Cómo ver y cuándo va a ser este gran set?

La transmisión de uno de los mejores sets en la historia de R.E.M., nos la regala la BBC. Su set de Worthy Farm se mostrará globalmente el próximo jueves 6 de agosto. Todos los fans de Stripe pueden sintonizar el estreno en YouTube a las 2:00 p.m. hora de la Ciudad de México. Pero pongan atención por aquí. Si no pueden caerle el jueves 6 a las 2:00 p.m., no pasa nada. El concierto estará disponible por 72 horas después del estreno inicial.

La coorganizadora de Glastonbury, Emily Eavis, dijo que la reciente emisión del programa en el Reino Unido a fines de junio “trajo tantos recuerdos y emociones, fue un gran, gran concierto. ¡Qué banda!”.

Stipe agregó en el comunicado: “Me sentí triunfante cada vez que tocamos en Glastonbury. La banda realmente dio un paso al frente. Es un evento tan querido y legendario que, ya sabes, las estrellas que estén alineadas para nosotros, personalmente y como grupo; nos las arreglamos para mostrar lo mejor de nosotros mismos en cada uno de los espectáculos que tocamos allí”.

Les dejamos por acá el link del concierto para que no pierdan un segundo y disfruten de una tarde con mucho rock y muchos buenos recuerdos.