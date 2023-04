Aurora trajo su reino al Pepsi Center WTC con lluvia de Dr. Simis incluida.

Nos tomó poquito más de un año para volver a ver a Aurora por nuestras tierras y, según la artista, la del Pepsi Center fue la presentación en solitario más grande de toda su carrera hasta la fecha. Nosotros nos lanzamos a la primera (completamente agotada) de dos noches en la CDMX.

Después de varias horas de espera para los warriors madrugadores por llegar a la primera fila y demostrarle su amor a Aurora, la espera cada vez era menos, pues ya estábamos a un par de horas para ver (por fin) el show de promoción de ‘The Gods We Can Touch’, su último disco que salió en enero del año pasado.

Aurora vino a CDMX a promocionar su disco ‘The Gods We Can Touch’,

Hannah Storm fue quien se encargó de abrir el concierto de Aurora en el Pepsi Center WTC

Hannah Storm fue el acto que se encargó de calentar los motores y aligerar la espera. Los fans de Aurora le dieron la súper bienvenida, cosa que Hannah no lo podía creer: “¡Hannah, Hannah, Hannah!”, gritaba el público dándole una bienvenida increíblemente a nuestro país qué hasta su simi personalizado le tocó.

Minutos antes de que fuera la hora, la gente no podía con las ansías, tanto que no dejaban de gritar “¡Aurora, Aurora, Aurora!”. Mientras eso pasaba, la gente también se unía para pasar todo tipo de regalos para la artista, de mano en mano pasaban los Dr. Simi, peluches, y otras cosas que querían llegar a las manos de la cantante.

Una lluvia de Dr. Simis dio inicio al primero de dos conciertos de Aurora en CDMX

Desde la primera canción empezaron a volar Dr. Simis. Aurora no dejaba de sorprenderse de todo lo que lanzaban al escenario. De verdad, su staff y ella no se daban abasto para recoger todo lo que aventaban, y ella no dejaba de agradecer a los fans.

Además recordemos que Aurora fue de las artistas pioneras artistas en poner de moda la bonita costumbre del Simi Volador, ya que en el Corona Capital del 2021 le aventaron uno y a partir de ahí se empezó a ver Dr. Simis en muchos conciertos y festivales.

El show de Aurora comenzó con una lluvia de Dr. Simis. Foto: David Barajas.

Aurora dio un set súper variado durante su concierto en el Pepsi Center

La gente no dejaba de aplaudir, gritar, bailar y por supuesto cantar desde el primer momento en que la artista originaria de Noruega pisó el escenario del Pepsi Center WTC, recinto que estuvo a reventar.

“Blood in the wine”, “The River”, “Exist For Love” (en acústico) y al pie del escenario, “Daydreamer”, fueron parte del set súper variado y dando un recorrido por toda su carrera, para dar gusto a todos los fans, los que la conocieron desde sus inicios, hasta los que recientemente la escucharon.

La selección de canciones en el concierto de Aurora fue perfecta. Foto: David Barajas.

Y animó a sus fans a ser libres esa noche

“¿Cómo están?” le preguntó Aurora a la audiencia, dónde siguió con discurso sobre la libertad: “Si quieren bailar, si quieren cantar, si quieren sentir, lo importante es ser libre de ser quién eres”, a lo que la gente la ovacionó y festejó su speech.

Es indescriptible el rango vocal que Aurora maneja en vivo, y la gente haciéndole segunda, sin duda nos dio una vibra increíble. Además de todo, viéndola bailar, brincar, dar vueltas, pasear por todo el escenario es algo que todos los fans deben presenciar en vivo.

La conexión e interacción de Aurora con sus fans es única. Foto: David Barajas.

Aurora le dedicó una canción a un fan con el corazón roto

Este show hasta complacencias tuvo. Aurora le contó al público que horas antes del show conoció a un warrior que le dijo que su novio rompió con él, y quería ver si cantaba “A Potion for Love” y se la dedicó.

Incluso los fans se encargaron de que la artista lo viera entre en el público “¡Eres tú! esta canción es para ti, y para todas las personas con el corazón roto”. La hora sad había llegado en el concierto de Aurora que fue toda una montaña rusa de emociones.

La artista siempre se preocupó porque su público estuviera bien, incluso hubo una persona que al parecer se sintió mal y esperó a que las personas del staff apoyaran a esa persona para poder seguir con su show. Eres humilde mi chiquita.

Aurora le dedicó una canción a un fan que pasaba por una ruptura. Foto: David Barajas.

Y por supuesto no faltaron rolas como “Runaway” y “Cure for Me”

“Runaway”, “Churchyard”, también fueron de las más coreadas por todo el Pepsi Center. “Solo porque la gente no nos entienda no significa que necesitemos que cambiar”, fue el mensaje en medio de ‘The seed’ por el cual toda la gente le aplaudiera y le celebrara su manera de pensar.

Banderas queer en medio de “Queendom”, este show estaba siendo un disfrute total. Con “Running with the wolves” la gente pedía “Otra!, Otra!, Otra!”, y “Cure for me” fue el corte que Aurora le concedió al público que estaba listo para la parte famosísimas por los tiktoks virales.

“Cure for Me” fue una de las rolas que no pudo faltar en el concierto de Aurora. Foto: David Barajas.

El show de Aurora fue memorable por diferentes motivos

No cabe duda que lo que se vivió con Aurora en el Pepsi Center será un show por recordar, con un set variado, desde lo más sad, hasta lo más bailable, definitivamente la gente lo dió todo y disfrutó al máximo la visita de la cantante de Noruega a nuestro país.

Si no han tenido la oportunidad de ver uno de sus shows, no saben la experiencia tan grata que se están perdiendo, y si tienen chance de ver a Aurora en vivo próximamente, les recomendamos no desaprovecharla.