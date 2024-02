Lo que necesitas saber: El cantautor británico viene a la CDMX como parte de la gira de su último disco, 'Is It?'.

La conciertiza para este 2024 no para y ya se está calentando la agenda de cara al final del año con el concierto de Ben Howard en el Teatro Metropólitan, que ya nos la debía, eh…

Recordemos que el cantautor británico tenía planeado presentarse en el Corona Capital del 2023, pero casi de último momento no pudo llevar a cabo su visita. Sin embargo, no nos dejó planteados del todo porque se viene su headline show.

Ben Howard en la CDMX. Foto: Getty.

Se viene el concierto de Ben Howard en el Teatro Metropólitan

El año pasado, Ben Howard nos trajo un lanzamiento que lo vio regresar a las andadas tras dos años de su último disco. Con el disco Is It?, el artista nos mostró un poco de la vulnerabilidad producto de un par de ataques isquémicos transitorios que había sufrido durante una estadía en Ibiza.

Para él, esa situación marcó un antes y un después en su vida. Y fue así como decidió desahogar las sensaciones que le dejó ese momento en un material discográfico que nos dejó canciones conmovedoras como “Couldn’t Make It Up”, “Walking Backwards” y “Life In The Time”.

Ahora, esas canciones y todo el repertorio lo podremos disfrutar en el concierto de Ben Howard que se llevará a cabo en el Teatro Metropólitan el próximo 17 de agosto.

Cartel oficial de anuncio del concierto de Ben Howard en el Metropólitan. Foto: OCESA.

Preventa y precios de los conciertos

Por el momento, no se han revelado los precios del concierto de Ben Howard en el Teatro Metropólitan. Pero no desesperen que la preventa se armará el próximo 21 de febrero, mientras que la venta genera arrancará al día siguiente. Vayan apartando el ahorrito y toda la onda.

Pinta para ser uno de los shows más emotivos e íntimos que tendremos en la CDMX este año. ¿Se van a lanzar o qué onda? Bueno, mientras, acá les dejamos “Rumble Strip”, su rola más nueva, para que se preparen. Acá para los boletos.

Te puede interesar