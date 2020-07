¡Sopitas.com te invita a un show EXCLUSIVO con Bombay Bicycle Club con todo y Q&A!

Uno de los grandes regresos musicales que se vieron afectados por el coronavirus, fue el de Bombay Bicycle Club, la agrupación inglesa liderada por Jack Steadman. En enero de 2019 –y luego de un descanso de tres años–, anunció su regreso a los escenarios, el cual vino con nueva música bajo el brazo y una gira mundial.

Claro que los fans mexicanos estábamos muy emocionados por esta noticia, ya que a principios de este 2020, la banda conformada por Steadman junto a Suren de Saram, Ed Nash, y Jamie MacColl, anunciaron que regresarían a nuestro país en mayo de este año para presentar su más reciente álbum titulado Everything Else Has Gone Wrong, así como interpretar otros de sus éxitos.

En fin… los deseos de ver a Bombay Bicycle Club se esfumaron cuando la banda tuvo que cancelar su presentación debido a la emergencia sanitaria, algo que nos puso muy tristes, sobre todo porque este concierto marcaba el regreso de la banda a tierras mexicanas luego de ocho años de ausencia. ¡Ocho años!

Así que si ustedes fueron de los que se quedaron vestidos y alborotados porque no pudieron ver a Bombay Bicycle Club este año, no se preocupen. Para hacerles la cuarentena más liviana, los invitamos a un show especial y exclusivo que la banda dará a sus fans mexicanos para presentar su más reciente EP Two Lives.

Y por si fuera poco, unos cuantos tendrán la oportunidad de participar en un Q&A con el mismísimo Jack Steadman. ¡¿QUÉÉ?!

¡Gana tu pase para el show exclusivo de Bombay Bicycle Club!

Así es, el próximo 23 de julio, Bombay Bicycle Club dará un showcase exclusivo para 100 de sus más fieles fans, quienes podrán escuchar lo más reciente. Y no sólo eso, ya que al final Jack Steadman estará conectado vía zoom contestando todas las preguntas que quieran hacerle. Cortesía de Apple Music, Caroline International, y Sopitas.com

Y bueno, seguramente muchos de ustedes ya pegaron el grito en el cielo y les urge saber cómo pueden ser parte de este show imperdible. Así que pasemos a lo barrido con la dinámica para que participen y sean de los 100 afortunados que podrán disfrutar de una sesión con Bombay Bicycle Club. ¡Qué emoción!

¿Y qué hay que hacer para entrar a este show de Bombay Bycicle Club?

En esta ocasión no te pediremos las perlas de la virgen ni mucho menos. De hecho, lo único que debes hacer es ingresar a la siguiente página https://umusic.digital/haybombay y realizar todos los pasos que se te indican ahí.

Es necesario que leas con atención lo que se te pide, ya que sólo se tomarán en cuenta los participantes que hayan hecho todo en tiempo y forma, así como los que contestaron de manera correcta a través del correo enviado al correo indicado en la dinámica. (Por ahí se te pedirá que mandes un mail, de asunto deberás poner BBC Trivia)

¡Ah!, y antes de que se nos olvide, también te recordamos que envíes muy bien los datos que se te piden, ya que será a través de ellos donde nos pondremos en contacto contigo si resultas uno de los ganadores de esta exclusiva dinámica. ¡Buena suerte a todos y todas! 🙌