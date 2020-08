¡Te invitamos al concierto en línea que Bright Eyes dará para presentar su nuevo disco!

Puede que este 2020 no esté siendo el año que muchos pensaban, pues como se sabe, han pasado un montón de cosas como para creer eso. Sin embargo, todos los que aman la música no pueden quejarse mucho que digamos, pues afortunadamente varios artistas y bandas están rompiendo el silencio para traernos rolas nuevas, algunos hasta volvieron tras años de ausencia, como es el caso de Bright Eyes.

La banda comandada por el guitarrista y cantautor, Conor Oberst junto al productor y multinstrumentista, Mike Mogis y el compositor, Nate Walcott, regresó este año por la puerta grande. Como recordarán, lo último que supimos de este grupazo fue que en 2011 lanzaron su más reciente álbum de estudio, The People’s Key, con el cual dieron su última gira y desde entonces cada uno de los integrantes se tomaron un descanso para trabajar en sus proyectos personales.

Bright Eyes regresa después de casi 10 años en silencio

Pero hace algunos meses y tras casi una década sin sacar algo nuevo, Bright Eyes sorprendió a propios extraños, anunciando que por fin lanzarán el disco número 14 de toda su carrera, Down in the weeds, where the world one was. Por si esto no fuera suficiente como para emocionar a más de uno, han estrenado algunos sencillos que han creado muchas expectativas alrededor de este material discográfico.

Primero tuvimos chance de escuchar “Persona Non Grata”, una balada poderosa que te eriza la piel gracias al escalofriante sonido de la voz de Conor Oberst (y a unas gaitas que suenan espectaculares). Más tarde nos mostraron “Forced Convalescence” y “One and Done”, un par de temas que para nada decepcionaron, y recientemente presentaron la vibrante “Mariana Trench” en el show de Stephen Colbert.

La banda dará un show para presentar su nuevo disco

Si algo nos ha quedado muy claro es que por ahora, los conciertos en vivo no serán posibles en un buen rato, al menos no como los conocíamos no es por echar la sal pero la cosa se ve complicada . Bright Eyes son conscientes de que la situación no es la misma así que para presentar este nuevo álbum que saldrá el próximo 21 de agosto, la banda dará un show en línea espectacular.

Además de tocar todas las canciones de este nuevo material discográfico, Nate Walcott, Mike Mogis, Conor Oberst y compañía tocarán algunos de sus más grandes éxitos que han cosechado a lo largo de casi 25 años de trayectoria (ya llovió). Así que si tú eres fan de esta bandota y tienes ganas de verlos aunque sea a distancia, no te puedes perder esta oportunidad única, pues estamos seguros que jamás se repetirá algo así.

¿Y cómo le hago para no perderme este conciertazo?

La cosa para ver el concierto de Bright Eyes será muy fácil y sin tantos problemas, lo único que deben hacer es ponerse las pilas porque serán muy pocos los lugares que habrá para esta experiencia. Para empezar, los primeros fans que compren o preguarden el Down in the weeds, where the world one was en cualquiera de las distintas plataformas de digitales y tiendas de discos.

¡PREGUARDA O COMPRA EL DISCO DE BRIGHT EYES ACÁ!

Y listo, eso es todo lo que necesitas para formar parte de este conciertazo virtual que la banda de Nebraska tiene planeado para todos sus fanáticos. Ahora sólo deberás esperar a que sea el viernes 21 de agosto a las 7 de la noche hora del centro de México para poder escuchar a Conor Oberst, Nate Walcott y Mike Mogis en acción.