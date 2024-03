Con todo y dolor de garganta: Así estuvo el show de Sky Ferreira en el Pitchfork Music Festival CDMX

Lo que necesitas saber: ¡Nos tomó un buen rato volver a ver a Sky Ferreira en nuestro país, quizá no al 100, pero la cantante estadounidense lo intentó bastante!

¡Casi 10 años después Sky Ferreira por fin regresó a nuestro país!, esta vez fue por ser parte del lineup de la primera edición del Pitchfork Music Festival CDMX, en su 3 día de actividades, dónde también pudimos ver a otros actos como Yeule, Noia y Noa Sainz.

La espera terminó, aunque más de 45 min tarde de lo anunciado en los horarios, Sky Ferreira por fin pisó tierras mexicanas, después de casi una década de ausencia, pues estuvo en la edición del Corona Capital del 2014. Ya hasta nos duele la rodilla solo de pensarlo.

Sky Ferreira regresó a México después de casi una década. Foto: Raúl Fernández

Una década después, Sky Ferreira regresó a México

Desde la hora inicialmente pactada, y hasta minutos antes de que saliera “Sky, Sky, Sky”, era lo que gritaban los fans ansioso de verla en acción. Pasaban los minutos después de la hora y empezaban los rumores “¿será que canceló?”, “creo que ni vino”, “no, sí hizo el soundcheck”, “pues ya que salga”, “Sky a las 12 me meten y me regañan si llego tarde”, sin duda los fans platicaban sobre posibles teorías de lo que estaba pasando.

Un rato después recibimos señales de lo que estaba pasando. En la pantalla, un mensaje de que que decía que el show SÍ se llevaría a cabo, solo que Sky Ferreira estaba un poco enferma de la garganta, así que pedían a los fans le ayudaran a cantar.

Ferreira presentó problemas en la garganta, pero su show sí se llevó a cabo. Foto: Raúl Ramírez.

La cantante salió tarde al escenario por una molestia en la garganta

Y justo cuando salió, Ferreira le comentó a sus fans que se la estaba pensando en salir, pero dado el hecho que ya estaba aquí, iba a hacer todo lo posible por echarle ganitas. Eso sí, la tenían que ayudar.

La cantante no dejaba de disculparse con su audiencia por estar indispuesta, “Esta canción se llama ‘Boys'”, mencionó Sky Ferreira a la gente que de hecho, estaba haciendo su chamba al corear y ayudarle, además de que se la pasaron gritándole mensajes de ánimo.

El setlist de Sky fue variado, pero también algo improvisado. Foto: Raúl Fernández.

Y a pesar de muchos cambios, la cantante le cumplió a sus fans mexicanos

Sky cambió la dinámica, veía el setlist que estaba destinado a tocar inicialmente en el show, pero veía la lista de canciones y decidía cuál tocar. “La siguiente canción se llama ‘Lost in my bedroom'”, dijo Sky acompañada de la banda que también puso de su parte, ya que sonaban muy potente y la gente ayudaba a Sky a cantar una tras otra.

Se aventó rolitas como “24hrs” (qué por cierto la cortó a media rola y la volvió a tocar, porque no sentía que sonara bien), “I will”, “Nobody asked me (If I was okay)”, “Omanko” (de las más coreadas por la gente), tocó un cover de Til Tuesday y hasta “Don’t forget”, una de las últimas canciones que ha sacado en su carrera.

Foto. Raúl Fernández

Con un show donde Sky Ferreira nos deleitó con sus grandes éxitos

La gente que estuvo desde temprano, esperando por Sky estaba más que complacida. Muchos decían que sí les hubiera gustado que cantara más, pero pues que igual estaban satisfechos. ¡Esos sí son fans!.

La artista tiene una segunda fecha en nuestro país en Guadalajara, pero los rumores decían que quizá se cancela debido a su condición, o que al igual que acá corta su set. Un set cumplidor y variado, pero sin duda nos gustaría verla con su show al 100.

La cantante se rifó a pesar de tener molestia en la garganta. Foto: Raúl Fernández.

Para la parte final, y donde le dijo a sus fans que tenía que terminar su set porque de verdad no se sentía bien, la gente solo la ovacionó y agradeció por haber salido a cantar a pesar de su estado de salud.

“Everything is embarrassing”, la canción más esperada de la noche, estuvo acompañada por “You’re not the one”, “Heavy metal heart” y “I blame myself” fueron los cortes con los que se despidió y de nuevo hizo saber a la gente cuánto lo sentía por tener que cortar su set.

Sky Ferreira tiene otra fecha programada en Guadalajara. Foto: Raúl Fernández.

Acá el setlist que Sky Ferreira se aventó en el Pitchfork Music Festival CDMX

En fin, esperamos que no nos tome otros 10 años volver a verla en acción en tierras aztecas, y sobre todo con un set completo. Por acá les dejamos el setlist que Ski Ferreira tocó en el Pitchfork Music Festival CDMX y una foto de la lista de canciones que estaba en el escenario, para que comparen:

SETLIST

– Boys

– 24hrs

– Ain’t your right

– Lost in my bedroom

– Downhill lullaby

– I will

– Nobody asked me

– Omanko

– Voices Carry (Til Tuesday cover)

– Innocent Kind

– Don’t Forget

– Everything is embarrassing

– You’re not the one

– Heavy metal heart

– I blame myself

El setlist que Sky Ferreira planeaba tocar en el Pitchfork Music Festival 2024. Foto: Raúl Ramírez.

Texto por: Raúl Ramírez

