Este 2023 nos agarró bastante desprevenidos en cuanto a conciertos se refiere…

El año arrancó con una tormenta de shows: Muse, The World Is a Vampire, Vive Latino, Ceremonia, Foals y muchos más. La situación puso en aprietos a nuestras carteras, pero también tuvimos experiencias bastante memorables.

Definitivamente Rosalía y Travis Scott en el Parque Bicentenario son los dos shows más sorprendentes que hemos visto hasta el momento en este 2023 (Los TQM Festival Ceremonia), pero obviamente no olvidamos a Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner, quienes realizaron dos espectáculos con The Smile hace unos días en el Auditorio Nacional.

Foto: Getty Images

En fin, México no había recibido tantos conciertos como en este 2023 y la verdad es que lo agradecemos bastante. Parece que ya no es necesario viajar al extranjero para disfrutar de alguna gira importante debido a que de este lado tenemos actualmente todos los conciertos que son relevantes a nivel mundial (qué bendición).

¡Lo mejor es que el año no ha terminado! El panorama luce fascinante con la llegada de la gira más importante del 2023 (The Eras Tour), el regreso de agrupaciones legendarias (Depeche Mode) y la posible despedida de uno de los cantantes más queridos en el país (Morrissey).

Por acá les dejamos nuestra lista de los conciertos imperdibles de la segunda mitad del 2023 para que los agreguen a su agenda:

Lana Del Rey – 15 de agosto – Foro Sol

Foto: Wireimage

La pandemia interrumpió el curso natural de la vida y nos impidió presenciar la gira de promoción de Norman Fucking Rockwell, uno de los mejores álbumes de la década pasada y probablemente la obra discográfica más aclamada de Lana del Rey.

La crisis sanitaria llegó, sin embargo, esto no afectó la creatividad de la cantante, quien publicó tres álbumes más entre el 2021 y el 2023. El más exitoso de ellos Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, el cual promociona actualmente junto a los otros que no tuvieron una gira convencional debido a las restricciones.

¿Qué podemos esperar de su concierto en México? La interpretación de los clásicos Bartender, Venice Bitch, Cherry, White Mustang y un cierre monumental con su popular canción Video Games.

Taylor Swift – Foro Sol – 24, 25, 26 y 27 de agosto

Foto: Getty Images

Taylor Swift presentará The Eras Tour en México en este 2023 y aún no hemos asimilado del todo esta noticia.

La cantante se encuentra en la cúspide de su carrera, con un show de casi tres horas y media en el que recorre los álbumes más importantes de su carrera: desde el clásico Fearless hasta el aclamado y contemporáneo Midnights.

Este es el show del que todo mundo está hablando en este 2023 y la verdad no esperamos que llegara a nuestro país debido a las dimensiones de la producción. El hecho de que la figura del pop llegue a México es prueba de que ya no existen imposibles de este lado del mundo.

Morrissey – 10 de septiembre – Palacio de los Deportes

Foto: Getty Images

El cantante tendrá su propio “The Eras Tour” con su celebración de cuatro décadas de carrera en el Palacio de los Deportes.

Desde su debut con The Smiths hasta sus canciones más recientes en solitario, el espectáculo está perfilado para recorrer la mayor parte de la trayectoria del músico inglés, quien tiene un amplio repertorio lleno de canciones fundamentales en la historia del rock británico.

Seguramente escucharemos temas como Suedehead, Everyday Is Like Sunday y First of the Gang to Die, pero crucemos los dedos para presenciar los clásicos Handsome Devil, Still Ill, Reel Around The Fountain y That Joke Isn’t Funny Anymore de su época con The Smiths.

Depeche Mode – 21, 23 y 25 de septiembre – Foro Sol

Foto: Getty Images

Luego de la muerte de Andrew Fletcher, Depeche Mode se encuentra realizando algunos de los shows más emotivos de toda su carrera durante su Memento Mori Tour.

Condemnation, Waiting For The Night, Home, In Your Room y la nueva Ghosts Again son algunos de los temas melancólicos que suelen ser incluidos en su set, los cuales parecen representar el sentimiento de luto de Dave Gahan y Martin L. Gore tras el fallecimiento de su querido compañero.

En cuanto a producción, el show luce más discreto que, por ejemplo, Tour Of The Universe o Touring The Angel, pero lo que verdaderamente importa es la música y vaya que su setlist está conformado por grandes momentos: desde World In My Eyes dedicada explicitamente a Fletcher hasta un combo final bastante emocionante con las esenciales Just Can’t Get Enough, Never Let Me Down y Personal Jesus.

The Cure en el Corona Capital 2023 – 19 de noviembre – Autódromo Hermanos Rodríguez

CLARKSTON, MICHIGAN – JUNE 13: (L-R) Jason Cooper, Robert Smith, Simon Gallup and Roger O’Donnell of The Cure performs at Pine Knob Music Theatre on June 13, 2023 in Clarkston, Michigan. (Photo by Scott Legato/Getty Images)

Cerramos este breve listado con el regreso de Robert Smith y compañía a la Ciudad de México.

La banda tiene un nuevo disco bajo la manga que aún no ha sido publicado: Songs Of A Lost World, por lo que esta gira resulta una oportunidad perfecta para escuchar en vivo y antes que nadie las novedades de la agrupación británica.

El líder de la banda ya prometió que ofrecerá un show de al menos dos horas y media, así que por acá ya nos estamos alistando para escuchar un buen repaso por toda su discografía, y ojalá, con una buena cantidad de temas de sus álbumes más oscuros: Wish, Disintegration, Faith y Pornography.

¿Qué opinan de nuestra lista? ¿Cuál show nos faltó? La oferta de conciertos para cerrar este 2023 es bastante amplia, así que creemos que los fans del pop, rock, post-punk y prácticamente de todos los géneros estarán bastante contentos de aquí al fin de año.

