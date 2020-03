Estos son los conciertos y festivales en México que se han pospuesto (o cancelado) por el coronavirus

Desde hace unas semanas, y como una medida para prevenir el contagio del coronavirus (COVID-19), en varias partes del mundo comenzaron a cancelarse o posponerse grandes festivales de música como Coachella, Lollapalooza, SXSW, entre otros, además de conciertos programados en varios países. Por supuesto que México no ha sido la excepción, pues desde hace unos días se han comenzado a bajar del barco varios artistas y bandas que muchos esperábamos ansiosos este 2020.

Festivales como Pa’l Norte, Hellow Festival, Cumbre Tajín, y conciertos que artistas como Tame Impala, MGMT,Rodrigo y Gabriela, entre otros tenían programados en nuestro país, se han pospuesto a finales de año o bien, unos han sido cancelados de manera definitiva. Y sí, aún se espera que se confirmen si los que están programados para el mes de abril, sigan de pie o se unan a la lista.

Para estar todos en el mismo canal, acá les dejamos la lista de eventos musicales en México que se han visto afectados por la llegada del brote de COVID-19 al país, en los cuales les detallamos el estatus actual del concierto/festival y la nueva fecha en la que se llevarán a cabo (si es que la hay). Les recomendamos mantenerse al pendiente de esta publicación, ya que se irá actualizando conforme el paso de los días.

Pal Norte 2020

El festival más grande de Monterrey, y que se llevaría a cabo el próximo 20 y 21 de marzo, se ha pospuesto hasta el segundo semestre de 2020 debido al coronavirus. Aún no hay fecha confirmada y tampoco se sabe si todo el talento del cartel participará.

El festival de Monterrey que este año tendrá su primera edición en CDMX, programada para el 28 de marzo, anunció que el evento se recorre y ahora se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2020 en el mismo venue (Parque Bicentenario).

Se cancelaron las actividades hasta el tercer día por el brote de coronavirus, pero más vale tarde que nunca.

Tame Impala

Kevin Parker no podrá ofrecer el show que tenía programado en el Foro Sol de la CDMX, el 19 de marzo, junto con MGMT y Clairo. Sin embargo, el evento sólo se pospondrá y las nuevas fechas serán anunciadas en los próximos días. Los boletos ya adquiridos serán válidos para la nueva fecha.

MGMT

Y hablando de, MGMT también anunció a través de su cuenta de Twitter que las fechas en México que tenía programadas en Monterrey, Guadalajara, Puebla y CDMX quedan pospuestas hasta nuevo aviso, por lo que recomienda a sus fans guardar bien sus tickets para ser usados en las nuevas fechas.

A pesar de que cancelaron su participación en el Vive Latino, el dueto mexicano tenía una fecha programada en el Teatro Metropólitan para este 18 de marzo, la cual ha quedado pospuesta hasta nuevo aviso, que probablemente se dará a conocer en los próximos días.

Foster The People

La banda estadounidense comandada por Mark Foster sí dejó en claro que las presentaciones que tenía programadas en México han quedado canceladas. Al menos así nos lo dejaron en claro a través de un comunicado que escribieron en español, en donde recomendaron a las personas mantenerse a salvo hasta que la situación del coronavirus mejore.

Kacey Musgraves

Kacey Musgraves anunció en mayo del año pasado su primer concierto en México, el cual se llevaría a cabo el 21 de marzo en El Plaza Condesa. Sin embargo, la cantante estadounidense anunció que debido a la emergencia sanitaria de coronavirus en el mundo, su presentación tendrá que esperar un poco más. La nueva fecha de Kacey se dará a conocer próximamente y los tickets adquiridos serán válidos para ésta.

The March 21 Mexico City stop of the “Oh, What a World: Tour” is being rescheduled out of caution. As soon a we have the new date finalized I’ll share the updated show info & all tickets will be honored accordingly. I’m SO bummed & sorry for any inconvenience. Thanks! Nos vemos!

— K A C E Y (@KaceyMusgraves) March 15, 2020