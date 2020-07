Sorpresa de cuarentena: Corey Taylor anuncia ‘CMFT’, su primer disco como solista

Sin duda, la cuarentena nos ha traído un montón de sorpresas, muchas para bien. Desde que los conciertos y festivales dejaron de ser parte de nuestra realidad, varios artistas se pusieron las pilas con los shows en línea y hasta estrenando música que compusieron en estos días. Sin embargo, algunos nos músicos nos están dejando con el ojo cuadrado, y ese es justo el caso del buen Corey Taylor.

Desde hace algunos años, el líder y vocalista de Slipknot y Stone Sour además de rifarse con esas bandas, ha dado conciertos por todo el mundo, tocando él solito con su guitarra algunos covers que a él le gustan. Pero de un tiempo para acá, decidió que era momento de dedicarse por un rato a componer rolas más personales, canciones que salieran de esos días en los que pasa tiempo en el estudio, alejado de los reflectores.

Este año, Corey Taylor se lanza en solitario

El resultado de todo esto será un disco llamado CMFT, una colección de 13 canciones que vendrán en el primer álbum de Corey Taylor como solista y que se estrenará este 2020. De acuerdo con NME, este material discográfico lo grabó en el Hideout Studio de Las Vegas y cuenta con Jay Ruston, quien ha trabajado con bandas como Anthrax, Steel Panther o Fall Out Boy, y aparece en los créditos de los álbumes de Stone Sour.

Por si esto no fuera suficiente como para emocionar a todos los fans que el frontman tiene en todo el mundo, para la grabación también contó con una alineación de lujo, pues músicos como Christian Martucci y Jason Christopher (el guitarrista y bajista del proyecto original de Taylor), Zach Throne (guitarrista y actor) y el baterista Dustin Robert tocaron en cada una de las rolas de este álbum.

Y estrena dos canciones ponchadas

Además de anunciar que estrenará este disco, Corey Taylor aprovechó para mostrarnos dos rolas recién salidas del horno, “Black Eyes Blues” y “CMFT Must Be Stopped. La primera es una rola que de blues lo único que tiene es el nombre y la base rítmica, pues en realidad es una canción enérgica que seguramente cuando la pandemia termine, en todos sus shows los fans aprovecharán para armar un buen moshpit.

Pero en el caso de la segunda canción, la cual grabó en colaboración con los raperos Tech N9ne y Kid Bookie es una verdadera sorpresa, pues viene con un videoclip oficial dirigido por DJay Brawner –quien ha trabajado con artistas como The Used, Ed Sheeran, Coheed and Cambria, Panic! At The Disco y más–. En él vemos al cantante tocando la rola con toda la banda de apoyo, mientras unas bailarinas sacan sus mejores pasos.

De pronto, Corey toma un cinturón de campeonato con las siglas CMFT y es aquí cuando la cosa se pone muuy interesante, pues tenemos cameos de varios de sus amigos famosos. Para que se den un quemón, el vocalista logró reunir en un solo video a figuras como Marilyn Manson, Rob Halford de Judas Priest, Lars Ulrich de Metallica, el rapero ZillaKami y hasta el músico y ex luchador de la WWE, Chris Jericho.

Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación el video de “CMFT Must Be Stopped” y “Black Eyes Blues”, las primeras rolas que Corey Taylor nos muestra de su primer disco en solitario, el cuál llegará en formato físico y digital el próximo 2 de octubre: