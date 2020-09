Corey Taylor te hará mover la cabeza con su nueva rola “Culture Head”

Son tiempos complicados los que nos toca enfrentar, pero afortunadamente la música no nos ha hecho falta en estos meses de encierro. Desde que el coronavirus obligó a cancelar festivales y conciertos, las bandas y artistas se han dedicado a terminar los proyectos que tenían pendientes o de plano grabar rolas y lanzarlas para hacerle el día a sus fans. Pero sin duda, nadie volvió con tanta fuerza y a pesar de la pandemia como Corey Taylor.

Fue a finales de julio cuando el vocalista de Stone Sour y claro, de Slipknot anunció que tras años de planearlo y postergarlo por diferentes compromisos con ambas bandas, este 2020 vería la luz su primer disco en solitario, CMFT. A pesar que la fecha de lanzamiento cambió desde entonces, lo único que ha hecho es emocionar a sus fans con algunos sencillos con los que nos presentó esta nueva faceta en su carrera.

Corey Taylor estrena un sencillo más de su primer disco solista

De este material discográfico, el cual ha trabajado con varios colaboradores de sus diferentes proyectos, Corey Taylor nos ha mostrado tres canciones, “CMFT Must Be Stopped”, “Black Eyes Blues” y “HWY 666”, las cuales son muy diferentes entre sí pero que nos dejan muy claro que este material discográfico es la prueba de la enorme inquietud musical que tiene el cantante y que por uno u otro motivo no podía expresar con sus demás bandas.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Pero ahora el músico nos presenta “Culture Head”, una rola que le encantará a todos los que deseaban escuchar algo para hacer headbanging hasta que se les caiga la cabeza. Acá, Corey vuelve a los riffs ponchados y llenos de distorsión con los cuales su voz suena en todo su esplendor, épica, densa y estresante. Por ahí también se avienta un par de guturales muy pequeños, que nos recuerdan esas épocas cuando podíamos verlo en vivo y entrarle al moshpit.

También puedes leer: COREY TAYLOR MEZCLA EL HARD ROCK CON EL COUNTRY EN SU NUEVA ROLA “HWY 666”

CMFT llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 2 de octubre, así que estamos a unos cuantos días de escuchar de principio a fin este disco que lleva un largo tiempo cocinándose. Y ojo, porque por ahí tuvimos chance de platicar con él sobre este álbum y muchas cosas más. Pronto compartiremos la entrevista completita con todos ustedes, así que les recomendamos que estén pendientes.

Pero basta de hablar y pasemos a la música. Inicien el día bien y de buenas, moviendo la cabeza y armando un moshhpit en donde se encuentren al ritmo de “Culture Head”, la nueva rola de Corey Taylor: