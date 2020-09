Corey Taylor mezcla el hard rock con el country en su nueva rola “HWY 666”

Este año, parece que muchos artistas lo han elegido para lanzar los proyectos que tenían guardados por años y que gracias a la cuarentena –y sobre todo porque pararon las giras– pudieron terminar. Desde que el bendito coronavirus nos obligó a encerrarnos en casa, un montón de músicos están estrenando música recién salida del horno y uno que otro se está animando a aventarse en solitario como el buen Corey Taylor.

Como recordarán, a finales de julio el vocalista y frontman de Slipknot y Stone Sour anunció que después de tocar con ambas bandas y dar de repente un montón de conciertos por su cuenta a lo largo de los años, en 2020 por fin saldrá su primer disco como solista, el cual llevará por nombre CMFT. Esto es algo que viene cocinando desde hace un buen tiempo, pero parece que el momento tan extraño que vivimos es ideal para dar este gran paso.

También puedes leer: SORPRESA DE CUARENTENA: COREY TAYLOR ANUNCIA ‘CMFT’, SU PRIMER DISCO COMO SOLISTA

Corey Taylor por fin se estrenará como solista

Este material discográfico cuenta con la participación de un buen número de invitados conocidos, pues la banda que acompañó a Corey Taylor en la grabación está conformada por los guitarristas Christian Martucci (su compañero en Stone Sour) y Zach Throne, el bajista Jason Christopher y el baterista Dustin Robert. Por si esto fuera poco, el álbum fue producido por Jay Ruston, quien trabajó previamente en los proyectos de Corey y con Anthrax.

Y por supuesto que el cantante no podía dejarnos con las manos vacías, pues ademas de dar esta increíble noticia, la acompañó estrenando dos rolas: “CMFT Must Be Stopped” y “Black Eyes Blues”, las cuales comparte un par de cosas, como riffs ponchados y coros que se te pegan de inmediato en la cabeza, pero que poniéndonos a analizar a fondo son muy diferentes entre sí, demostrando que Taylor no se quiere encasillar en un solo género.

Y ahora nos muestra una rola muy interesante

Pero ahora y como un nuevo adelanto de este disco, Corey Taylor estrenó un sencillo más, “HWY 666”, que como ya nos ha quedado claro con las rolas previas, busca experimentar y combinar sonidos que a simple escucha suenan muy distintos. Y lo decimos porque en esta canción mezcla un poco de country con hard rock, dando como resultado una combinación explosiva y hasta cierto punto épica que le volará la cabeza a muchos.

Por si esto fuera poco, el vocalista también estrenó un lyric video para esta rola, el cual corrió a cargo del estudio de animación Toon53. En él aparece Corey dentro de una novela gráfica muy sangrienta donde lo vemos luchando contra una serie de monstruos, hasta con el mismísimo Diablo, aunque al final las cosas no le salen como esperaba y termina en manos de la muerte, ¡plop!

CMFT, su primer disco como solista llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 2 de octubre, pero mientras esperamos a que llegue ese día, escuchen a continuación “HWY 666”. Y atención, porque hace algunos días tuvimos chance de platicar con Corey Taylor sobre este álbum y los planes que tiene a futuro, así que estén pendientes porque pronto compartiremos esa entrevista con ustedes. 😎