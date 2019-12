El 2019 fue un año de muchísima actividad para la banda de metal alternativo Slipknot y muy especialmente para su líder y vocalista Corey Taylor. Este año vio el regreso de la banda tras cinco años de silencio con su nuevo disco We Are Not Your Kind, el cual el mismo Taylor describe como una obra maestra. Afortunadamente para los fanáticos de su trabajo, el sexto álbum de Slipknot no es lo único en lo que ha estado trabajando, Corey ya terminó de escribir una película de terror.

En declaraciones a Kerrang!, Taylor reveló sus planes para su sangrienta película: “Escribí un guión para una película de terror que realmente me tiene entusiasmado. Y acabo de esforzarme mucho en mi quinto libro, así que también estoy trabajando en eso. Tengo muchas cosas que hacer, pero también me estoy asegurando de que haya suficiente tiempo para mi familia, mi matrimonio y mi hogar. Dios sabe, nunca sabes cuánto tiempo vas a llegar ahí”.

En una entrevista separada con Rolling Stone, Taylor hizo hincapié en que todavía era temprano en las horas del proyecto, ya que apenas está buscando financiamiento para poder echarla a andar como le gustaría. “En realidad estoy trabajando en una película en este momento. Terminé un guión y estoy buscando agresivamente inversores y productores. Tengo todas estas cosas que todavía quiero sacar de mi sistema”, dijo. Ojalá y Corey logre juntar los billetes necesarios, ya que sería muy interesante ver algo creado por él en la pantalla grande.

El último proyecto de Taylor fue el reciente video para su relativamente nueva rola “Nero Forte”. Los locos fanáticos del frontman de Slipknot, también deben saber que tiene un proyectazo como solista en la mira: “Estoy empezando a reunir material para un álbum en solitario que voy a grabar en 2021”, le dijo a Kerrang! “Tengo unas 26 canciones escritas para ello. Será el mejor álbum de los 90 de la historia. Esa es la única forma en que realmente puedo describirlo. Parte de esto es un reflejo de estar enfermo y cansado de este rock and roll sin tuercas que he visto últimamente que es realmente suave. Me gusta que mi rock and roll me de una patada en las bolas. ¡Ese soy yo, soy un enfermo!”.