¡Llévate una playera de la colección de Levi's para el Corona Capital 2023!

Lo que necesitas saber: Si quieren lucir el estilo del Corona Capital 2023, tienen que entrarle a la dinámica para ganarse una playera de su colección con Levi's.

El Corona Capital 2023 está tan cerca que ya lo podemos saborear… Se sintió como una eternidad, pues pasaron cinco meses desde que se anunció el cartel oficial. Pero ahora, después de tanta espera, estamos a unos cuantos días de que arranque una nueva edición del festival que seguramente será inolvidable.

Y no lo decimos a la ligera, pues para este año y sin temor a exagerar, los organizadores armaron uno de los mejores lineups de toda su historia. No por nada tienen como headliners a nombres del tamaño de The Cure, Blur, Pulp, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Noel Gallagher, Alanis Morissette y Arcade Fire, puro peso pesado que nos pegará duro en donde más nos duele: la nostalgia.

¿Están listos para tres días impresionantes en el Corona Capital 2023?/Foto: OCESA

Por supuesto que no podemos dejar de lado a otros grupazos que ya son favoritos del público mexicano, como The Hives, Phoenix, Jungle, Metronomy, Two Door Cinema Club, Hot Chip, Chromeo, Parcels o Kasabian, que seguro armarán una fiestota este 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pero además de contar con artistas que harán felices a la old school, en el Corona Capital 2023 también veremos actos más nuevos que están haciendo cosas interesantes, entre ellos Arlo Parks, Suki Waterhouse, Soccer Mommy, The Lathums, Kennyhoopla, Yard Act y muchos más. De plano, este fin de semana nos espera un montón de música grandiosa.

Ustedes pueden llevarse una playera de la colección que Levi’s sacó para el Corona Capital 2023

Como verán, estamos contando los días para que arranque el Corona Capital 2023 y apostamos lo que sea a que la gran mayoría ya planeó los outfits que utilizarán durante los tres días del festival. Sin embargo, también tenemos claro que hay quienes de plano no han visto ni qué se van poner y agarrarán cualquier cosa que se encuentren. Pero si ustedes quieren robarse los reflectores en el festival, pongan mucha atención.

Como ya es una tradición, Levi’s formará parte de esta edición del Corona Capital y para festejar el regreso de este festivalazo que promete un montón, sacaron una colección especial que incluye chamarras de mezclilla y playeras muy cool en colaboración con el artista Hey Pogo. Y si ustedes quieren llevarse un gran recuerdo de esta edición del festival, tenemos algo que probablemente les gustará un montón.

Estas son algunas de las playeras que Levi’s sacó por el Corona Capital 2023/Foto vía Instagram: @levismx

En Sopitas.com nos encanta consentir a nuestros lectores y queremos que se vean guap@s con temática del Corona Capital 2023. Es por eso que nos rifaremos regalándoles playeras de la colección de Levi’s para que tengan merch . Lo único que deben hacer es entrarla a una dinámica sencillita, a continuación les contamos cómo estará la cosa.

Dinámica

Sigue a todas las redes sociales de Sopitas (Facebook, X e Instagram) y suscríbete a nuestro newsletter POR ÁCA). Pero también deberás seguir a SopitasFM en sus redes sociales (Facebook, X e Instagram). Comparte esta nota en tu cuenta de X (o Twitter, pues) con el hashtag CoronaCapitalXSopitas y menciona que estás participando en la dinámica. Contesta la siguiente pregunta: De acuerdo con nuestra entrevista con Memo Parra (director de eventos internacionales de OCESA), ¿cuánto tiempo buscaron a Blur para que fueran headliners del Corona Capital? . Entra a ESTE ENLACE déjanos la respuesta de la pregunta y el link de tu tuit. Pero también llena los datos personales que se te piden para poder contactarte en caso de que resultes ganador/a.

**OJO: Si quieres encontrar la respuesta de la pregunta antes que nadie, POR ACÁ se las dejamos para que sean de los primeritos en contestar.

¡Y listo! Eso es todo lo que necesitan para participar por esas playeras de Levi’s en colaboración con el Corona Capital 2023. Solo nos queda desearles mucha suerte y que ganen los primeros que armen la dinámica completa.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es sólo para mayores de edad.

– Es necesario que sigas todos los pasos que se indican en la dinámica y haber dado like a las redes de Sopitas y Sopitas FM.

– La dinámica comienza este jueves 15 de noviembre a las 4:00pm y termina el martes 16 de noviembre a las 12:00 pm.

– Anunciaremos a los ganadores el martes 16 de noviembre por la tarde.

– El nombre de los ganadores lo agregaremos a esta nota y también los notificaremos por correo electrónico.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

