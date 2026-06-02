Lo que necesitas saber: El Corona Capital cada vez se intercionaliza más y, ahora, abre la posibilidad de comprar boletos directamente desde Estados Unidos.

La venta de boletos para el Corona Capital 2026 lleva algunos días y, si serás de los que se lancen desde Estados Unidos y aún no tienes los tuyos, la organización ha dispuesto un espacio especial para que adquieras tus entradas.

Corona Capital 2026 / Imagen: @CoronaCapital

¿Cómo comprar boletos desde Estados Unidos?

Y la cosa no es nada difícil. En el sitio oficial del Corona Capital 2026, en la sección “Boletos”, se abre la opción de “Comprar boletos desde EUA/Buy Tickets from the US”, la cual abre un apartado especial.

Al dar click al apartado, se abre la opción “Comprar/Buy”. Sólo hay que darle click para que aparezca la opción “Select Tickets” y, ahí, sólo existen tres opciones disponibles: General Pass, Comfort Pass y Banamex Plus.

Por el momento, no existe la opción para comprar boletos por día del evento. Los precios son los abonos son los siguientes:

General Pass : 347.20 dólares

: 347.20 dólares Comfort Pass : 456.61 dólares

: 456.61 dólares Banamex Plus: 679.81 dólares

Foto: redes sociales del Corona Capital.

¿Cuál es la diferencia entre comprar en la página de Ticketmaster México y esta opción desde Estados Unidos?

Cada vez es más el interés a nivel internacional por el Corona Capital y, aunque los precios son un poco más altos los precios para quienes adquieren sus boletos desde Estados Unidos en la opción habilitada (por el momento), hay un beneficio.

¿Cuál? Bueno, el beneficio está en que Ticketmaster México sólo acepta procesar el pago con ciertas tarjetas, al hacer la compra por esta nueva opción, la transacción puede hacerse con cualquier tarjeta de banco estadounidense de manera directa.

Lo anterior, además, evita los bloqueos que a veces ocurrren al realizarse compras en plataformas internacionales. En fin, es una opción que algunos asistentes al Corona Capital 2026 seguro encontrarán útil.

El Corona Capital 2026 se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como headliners.

El cartel del festival lo completan bandas como The Kooks, The Offspring, Underworld, The xx y Manic Street Preaches.