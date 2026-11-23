El tercer día del Corona Capital es este 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. cerrará el festival The Strokes.

Lo que necesitas saber: El Corona Capital cerrará su edición 2026 con The Strokes, Lola Young, Tricky, Angine de Poitrine, Johnny Marr, Manic Street Preachers y más...

El Corona Capital se fue muy rápido y ya estamos en su tercer y último día. Fueron dos días de mucha diversión y shows increíbles y no se espera menos del último tramo del festival… con las bandas que tocarán, seguro se superarán todas las expectativas.

Resumen con lo mejor del día 3 del Corona Capital

The Strokes

The Strokes cerró el Corona Capital 2026 y había de todo, desde la emoción por ver a la banda que definió al indie rock moderno, hasta la ansia por ver si saldrían a tiempo para el show.

Y bueno, no salieron a tiempo. Al menos unos 10 minutos tardaron, además de que el show, como pasó un día antes con Twenty One Pilots, no duró las dos horas que habían prometido los horarios anunciados anteriormente.

Sí, esas cosas sacan de onda… pero con todo y eso, el show tuvo su encanto; nada de “porque los domingos son tan deprimentes”, como dice su canción. Y hablamos del encanto de una banda que tiene un repertorio maravilloso y algo impredecible, y de un vocalista como Julian Casablancas que también tiene su encanto muy particular como frontman.

Julian Casablanca con The Strokes en el Corona Capital 2026. Foto: Freddy Sainz.

Es un trancazo inmediato que te avienten “Last Night”, “The Adults Are Talking” y “Juicebox” de inicio, para seguirse con “Soma”, “Hard to Explain” y “Automatic Stop”. Qué recuerdos se vienen a la mente cuando escuchas rolas del Is This It o el Room On Fire…

Y luego llegan otras como “Selfless” o “Going to Shopping”, de la era más moderna de la banda, para recordarnos que siguen haciendo muy buenos discos más de 20 años después.

Ni qué decir de “Reptilia”. Para muchos, podría ser la canción más choteada de The Strokes, pero es demasiado emocionante escucharla en vivo. Probablemente, la que más euforia levanta con “You Only Live Once” que se siente como un desahogo perfecto para cantarla.

Y de repente, llegan otras rolas como “Call It Fate, Call It Karma”, que definitivamente no esperas escuchar en un set de ellos. Pero se vale que se den chance de tocar canciones poco comunes (por llamarlas de alguna forma).

¿Su show más memorable en México? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció… porque sí fue un gran concierto para pasarlo bien, a gusto, para recordar de nuevo por qué The Strokes son la banda más importante de los 2000 para acá.

Ahora que lo pensamos, sí hay un poco de depresión dominguera porque no cayó el festival en puente para descansar tantito. Ouch… pero gran show como sea.

Albert Hammond Jr. de The Strokes en Corona Capital. Foto: Freddy Sainz.

The xx

The xx regresó a su tercer Corona Capital en la gira de regreso tras 8 años de ausencia en los escenarios. Romi, Oliver y Jamie ofrecieron un show íntimo ante un Escenario Doritos repleto de fans, abriendo el show con un “Corona Capital, how’s it going?” de Oliver antes de soltar “Islands” y desatar los gritos con la rola de su disco debut.

El set funcionó como un auténtico repaso de los proyectos de los tres, sumando guiños a sus carreras solistas y muchos remixes de Jamie.

“Sunset” inauguró el lado dance de la noche, mientras que “Shelter” trajo el descenso de la X gigante luminosa reaccionando al beat y “Infinity” elevó la x flotante y brillante en un momento hipnótico.

Romy con The xx en el Corona Capital 2026. Foto: Freddy Sainz.

Entre canciones, Oliver compartió un detalle muy personal al contar que su papá y su esposa viajaron para verlos, recordando que su padre le compró su primer bajo y que la esposa de su papá le enseñó mucha música, antes de decirles a ellos y al público cuánto los quería.

“VCR” tomó otro rumbo con una versión mucho más cercana a la balada, y luego llegó el tramo de sus aventuras solistas con “Loud Places”, “Enjoy Your Life” y “GMT”.

La cima de la noche llegó con “On Hold”, entre un coreo masivo del público y una cátedra de sampleo en las pantallas a cargo de Jamie.

The xx en Corona Capital 2026. Foto: Freddy Sainz.

Conmovida por la respuesta de la gente, Romy simplemente soltó un “Wow!” antes de despedirse con la promesa de volver pronto con música nueva.

La banda cerró la noche con el peso emocional de haber tocado aquí su primer show tras ocho años y de despedir el año en el mismo lugar.

“This means the world to us. We played our first show in 8 years here. It feels very special to play our last show of the year also here”. The xx tocó su tercer Corona Capital como un headliner inmenso que tiene mucho camino por delante.

Johnny Marr

El genio que desde los 23 años dejó su huella en la historia de la música se presentó en el Corona Capital 2026. Johnny Marr, nada menos que el motor creativo de The Smiths…

Y, luego de la legendaria banda que formó con Morrissey, mucho que decir de él en solitario y en colaboración con muchas otras bandas. Pero aquí lo tuvimos él solito y su banda, y con eso bastó para llenar el escenario Corona Cero, que lució repleto de fans… cómo no, si era él.

Johnny Marr llegó al Corona Capital con disco recién publicado hace unas semanas, The Age of Everything. No tocó muchas de este, pero aí incluyo en su macizo setlist canciones como “Generate! Generate!” Y “Get It Away With It”. Pura calidad.

Johnny Marr en el Corona Capital 2026. Foto: David Barajas.

Todas aplaudidas por el público con una entrega que solo se le da a este tipo de leyendas… pero nada comparado cuando llegaron las canciones de The Smiths, ahí sí se cayó el Corona Capital, dejando para la historia que sonaron los riffs de “Panic”, ” This Charming Man”, “How Soon is Now?”…Una locura total.

Lo que se esperaba que iba a pasar con Johnny Marr, sabiendo que México tiene un fascinante romance con The Smiths, pasó: cómo no iba a responder la gente con tanta intensidad, si estaban sonando canciones que son himnos totales de varias generaciones, si era con su creador, con Johnny Marr, el mero jefazo.

Tricky

El artista que revolucionó la musica de los 90 se presentó en el Corona Capital para ofrecer un show intenso e íntimo hasta donde pudo.

Como es usual, cedió el micrófono. Mientras Marta Złakowska y otro cantante se encargaban de las vocales, él apenas susurraba, creando entre algunos del publico un poco de confusión.

Es que lo querían escuchar… raro. Pero todo acabó por aterrizar cuando sonó “Aftermath” y se hizo reconocible el sonido del que fue pionero, el trip-hop.

Un poderoso show que se antojaba más para un lugar cerrado, pero bueno, ya será para otra ocasión.

Ratboys

Ratboys llegaron a conquistar a los fans rockeros desde temprano en el Corona Capital con una ejecución distorsionada e intensa.

La banda de Chicago se rifó y nos dejó hipnotizados con un show asombroso. Julia canta increíble en vivo, en particular su falsete en “Light Night Mountains All That” y “Black Earth, WI”.

“Gracias México, esperamos volver muy pronto y verlos ahí”, la banda improvisó y no faltaron los solos de guitarra que nos emocionaron desde temprano.

Hasta pedal steel nos tocó escuchar en vivo con la increíble “Go Outside”, una rola de salir a divertirse y que según Julia, es algo que han hecho mucho estos días en México.

Julia agradeció todo el amor, bastante sorprendida de ver tanta gente en su show tempranero de domingo, antes de cerrar con “Black Earth, WI”.

Bad Suns

Bad Suns abrió el escenario Doritos en el último día del festival Corona Capital con el indie rock que llevan puliendo desde hace casi 15 años.

Y, así como ha pasado en los dos días anteriores, el público recibió de manera increíble a los primeros actos de la jornada. Bad Suns destacó de manera notable, con una buena franja de fans que ya los estaba esperando.

El trío de Los Ángeles presentó un show con esa aparente calma que llega como una ola californiana, aunque por ahí también soltaron una que otra rola para echar el brinquito.

Un buen sonido para comenzar el último día del Corona, en el que los asistentes ya muestran señales de cansancio, pero todavía quieren más.

Así que muchos no desaprovecharon la oportunidad de escuchar completo el set de Bad Suns… pero tendidos en el piso. Total, es música para pasar el rato y el baile puede dejarse para más adelante.

Manic Street Preachers

Nos la debían. Desde hace años se esperaba la llegada de Manic Street Preachers a México y, hasta este 2026, por fin se les cumplió el deseo a sus fans… muchos de los cuales vinieron al Corona Capital solo para verlos.

La banda, orgullo de Gales, abrió con “Motorcycle Emptiness” y sus chirriantes primeras notas fueron suficientes para “romper” emocionalmente a muchos de los asistentes, quienes pensaron que nunca llegarían a ver a sus ídolos en vivo.

Parecía que no, pero ahí estaban: tocando rolas de Everything Must Go, con el genio de Nicky Wire tronando su bajo, mientras James Dean Bradfield se lucía con su voz y su guitarra, todo acompañado por la potente batería de Sean Moore. El sueño de muchos.

Manic Street Preachers en el Corona Capital 2026. Foto: Freddy Sainz

La locura total llegó con “A Design for Life”, una canción para la que muchos ya tenían preparada la garganta para entonar el “libraries gave us power…”. La poderosa frase se plasmó en la pantalla mientras sonaba la canción.

Menos de una hora… ¡¿Menos de una hora?! Sí, menos de 60 minutos fue el tiempo que se les dio a Manic Street Preachers. Faltaron muchas de las canciones que se querían escuchar en ese breve setlist, pero estos galeses no podían irse sin tocar “If You Tolerate This Your Children Will Be Next”.

Otro potente himno que cala tanto por sus notas como por la verdad que revela: “si toleras esto, tu hijo será el próximo”. Mucha falta hace escuchar a Manic Street Preachers con más atención… y más aún si es en vivo. Ojalá haya una próxima.

Manic Street Preachers en el Corona Capital 2026. Foto: Freddy Sainz

Angine de Poitrine

Angine de Poitrine tocó el domingo en el Corona Capital 2026 y su show fue una absoluta locura. A base de rock microtonal y riffs progresivos, nos llenó de energía para darlo todo hacia el final del festival.

Antes del show, las pantallas mostraban a fans disfrazados como los integrantes del dúo y pintados con puntitos. Todos recreaban con las manos el icónico triángulo de la agrupación canadiense.

Khn y Klek salieron al escenario para estirar y comunicarse en su idioma inventado, ante las risas del público. Vimos a muchos fans, incluso algunos con el disfraz completo del dúo, pero también se acercaron curiosos que querían comprobar si el hype alrededor de la banda estaba justificado. Y comprobamos que se merecen toda la atención que han generado.

Angine de Poitrine nos voló la cabeza en vivo, como era de esperarse. Foto: David Barajas para sopitas.com.

En su debut en México, Angine se rifó con casi toda su discografía, que consta de dos discos. Sin embargo, las canciones más celebradas fueron “Fabienk”, “Sherpa” y “Sarniezz”. Al ser instrumentales, la audiencia solo podía responder con gritos de “¡EH! ¡EH! ¡EH!” y, hacia el final, con el ya clásico “¡Oeee, oeee, oeee, oeeee, Angine, Angine!”.

Con algunas sorpresas, como la iluminación dentro de sus disfraces y las interacciones con el público para que todos imitaran sus poses, nos la pasamos brincando, pero también riendo bastante.

Seguramente este será el primero de muchos conciertos de Angine de Poitrine en México, pues el escenario Corona Cero estaba lleno, como si se tratara de alguno de los actos encargados de cerrar la noche.

Tipling Rock

Tipling Rock abrió su show con una vibra de indie rock perfecta para el atardecer. Después llegó “Miss Me If U Want To” y la banda siguió conquistando el escenario entre guitarras, bajo y batería.

Definitivamente, es una de esas bandas para escuchar sentado en el pasto mientras buscas formas en las nubes. (Nombre), vocalista de la agrupación, les dejó claro a los fans que la CDMX es su ciudad favorita y que siempre reciben más amor aquí que en cualquier otro lugar.

La banda también se aventó un cover de “Master of Puppets”, de Metallica, que prendió bastante al público. Y aunque no es precisamente su estilo, lo hicieron increíble.

“A Side/B Side” y, obviamente, “Staring” no pudieron faltar en el setlist. Esta última cerró el show y nos recordó lo bonito que se siente estar enamorado.

Esperamos que vuelvan pronto a México, porque los amamos tanto como ellos nos aman.

Good Kid

Recordaremos el Corona Capital 2026 como aquel en el que Good Kid fueron rebautizados como Niño Bueno por los fans mexicanos.

Y vaya show se aventaron en el escenario principal del festival… De esos que confirman que siempre es genial descubrir y ver a los actos de letras chiquitas.

Jacob, el guitarrista, pasó a llamarse Jacobo y sacó su mejor español para platicar un rato con la gente. “No le digan a nadie que aprendí español para este concierto”, decía.

Good Kid en el Corona Capital 2026/@fred.tsainz

Su bajista también hizo su mejor esfuerzo por hablar español: “Me sé tres palabras en español… ¡Qué pedo, cabrones!”, gritó.

“Witches”, “Grounds”, “Madeleine” y “Mimi’s Delivery Service” son algunas de las rolas que más nos encantaron de su presentación. Y si todavía no los has escuchado, este show es la prueba de que debes hacerlo a la de ya, especialmente si te gusta el indie rock enérgico y alegre.

Ela Minus

Ela Minus estrenó música nueva en el Corona Capital y vaya fiesta que nos regaló. La colombiana llegó a la Viva Tent para presentar algunas rolas de su nuevo disco, qué les pasó a mis amigos?, y convertir la carpa en una auténtica pista de baile.

Acompañada por una banda en vivo, se rifó con una presentación llena de energía, en la que los sintetizadores y la percusión marcaron el ritmo de principio a fin.

Una de las más bailadas fue “QQQQ”, que desató la euforia colectiva con su icónico “que se acabe el mundo” resonando por toda la Viva Tent.

Y es que la carpa estaba repleta de gente que fue especialmente a verla. Una imagen que nos hizo replantearnos el lugar que tienen los artistas latinoamericanos en el Corona Capital y que dejó claro que hay propuestas que merecen mucho más espacio en el festival.

Ela Minus nos regaló una fiesta electrónica de esas que confirman que la música en vivo siempre tiene algo especial.