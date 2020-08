Uno más: La tercera edición del Corona Capital Guadalajara se pospone hasta 2021

El 2020 nos ha tratado como trapo viejo gracias (en gran medida) a la llegada del COVID-19, enfermedad que tiró abajo muchos de nuestros planes y varios eventos musicales que estaban programados durante el transcurso del 2020. Uno de ellos es el Corona Capital Guadalajara, un festival de música que no se llevará a cabo este año por obvias razones. ¡Nooooo!

Este 20 de agosto los organizadores del festival, mismo que hace unos meses fue reprogramado para el próximo 12 y 13 de septiembre, anunciaron que debido a la emergencia sanitaria que sigue activa en México, el evento encabezado por actos como The Strokes, Foals, Two Door Cinema Club, Blondie y más, no se llevará a cabo este año.

El Corona Capital Guadalajara se pospone hasta el año siguiente

Fue a través de su cuenta de su cuenta de Twitter donde el Corona Capital Guadalajara dio a conocer la noticia, detallando que la tercera edición del festival se pospondrá hasta el 2021, en donde se espera que la pandemia de coronavirus permita la realización de este y otros festivales que este año no pudieron ver la luz.

“Tristemente, la pandemia impone condiciones que no dejan vivir a plenitud la experiencia de una concentración única, como es el Corona Capital Guadalajara. Por ello, te compartimos que decidimos posponer la edición 2020 al próximo año”, menciona el festival a través de un comunicado, donde detalla que próximamente dará a conocer información sobre la próxima edición en donde los boletos adquiridos este año serán válidos.

El festival Corona Capital Guadalajara queda pospuesto para el 2021. Encuentra más información en el siguiente comunicado y quédate pendiente de nuestras redes sociales. pic.twitter.com/3Puu7oD4aW — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) August 20, 2020

Tendremos que esperar para más detalles sobre el Corona Capital Guadalajara

Aunque la noticia entristeció a muchos seguidores del Corona Capital, al final era algo que se veía venir de alguna forma, ya que tanto en Jalisco como en el resto del país los casos de coronavirus han ido en aumento y con el temor de un rebrote, eso sin mencionar que la temporada de influenza ya está casi a la vuelta de la esquina.

El festival, por su parte, no dio a conocer si el cartel del Corona Capital Guadalajara se quedará igual para la edición del próximo año, lo cual significa que deberemos esperar y estar al pendientes de lo que surja en torno a este evento que primero estaba planeado para realizarse el pasado 16 y 17 de mayo en el llamado Valle VFG. Eso sí, recuerden que ya pueden pedir sus reembolsos a través de Ticketmaster México, así que truchas.