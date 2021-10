¡The Strokes, Blondie, Kings of Leon y Metronomy en el cartel del Corona Capital Guadalajara 2022!

¡La espera terminó! Luego de varios rumores, incertidumbre y una edición que no se sabía con certeza cuando se iba a realizar, este 21 de octubre el Corona Capital Guadalajara finalmente hizo el anuncio que todos esperábamos, pues reveló el cartel para su edición de 2022 que se llevará a cabo el próximo 21 y 22 de mayo.

Fue a través de sus redes sociales donde el festival que se realiza en el estado de Jalisco reveló el lineup donde tiene como headliners a The Strokes y Kings of Leon, así como otros actos esperados como Jake Bugg, Blondie, CHVRCHES, The Hives, Death Cab For Cutie, Metronomy y otros más que llenarán de música el Valle VFG.

Los boletos del Corona Capital Guadalajara se venderán a partir del 25 de octubre

Tal y como les habíamos comentado hace unos días, el Corona Capital Guadalajara detalló que los boletos adquiridos para edición de 2020 (que se canceló debido a la pandemia de COVID-19) seguirán siendo válidos para la edición programada para el mes de mayo del siguiente año (así que no vayan a perder su boleto).

Por otro lado, si ya vieron el cartel y les dan ganas de lanzarse a la tierra del tequila a ver a Julian Casablancas, los hermanos Followill o cualquiera de los otros actos del cartel que la verdad se ve bastante impresionante, entonces les adelantamos que la venta general para los boletos será el próximo 25 de octubre a través de la Red Ticketmaster.