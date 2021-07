Courting: La banda que está reviviendo el britpop para una nueva generación

En los 90, el Reino Unido nos dio uno de los movimientos musicales más importantes de los últimos tiempos, el britpop. Blur, Oasis, Pulp, Suede, Elastica y más se peleaban para ver quiénes eran los mejores del país, pero detrás de estas mini “rivalidades” todos tenían algo en común: todos querían resaltar su cultura, arte, literatura y sobre todo la música. Aunque en la actualidad hay bandas que continúan con esta mentalidad, como Courting.

Quizá no les suene este nombre, pero estamos seguros que en cuanto los escuchen quedarán completamente enganchados. Y no lo decimos a la ligera, porque en estos momentos son uno de los grupos emergentes más emocionantes que hay en esa isla que nos ha dado grandes artistas, pero quizá lo más importante de su propuesta es que están retomando esta identidad casi patriótica para expresar el sentir de su generación.

¿Quiénes son Courting?

Courting es un grupo originario de Liverpool, en el Reino Unido, un lugar sumamente famoso por haber dado grandes bandas como The Beatles, Echo & The Bunnymen, Ladytron y recientemente Circa Waves o The Wombats. Sus integrantes son Michael Downes en la guitarra principal, Sam Brenna en el bajo, Sean Thomas y Sean Murphy-O’Neill como vocalista. Puede que suenen como un cuarteto clásico, pero no se dejen engañar que estos jóvenes traen toda la actitud.

Según lo que ellos mismos han comentando, el nombre de la banda surgió gracias a su frontman. De acuerdo con lo que han contado en diversas entrevistas, resulta que en la época en que cada uno de los miembros se estaban conociendo y decidiendo su futuro a nivel musical, la abuela de Sean le preguntó si estaba cortejando a alguien. Los chicos lo tomaron como algo divertido, tierno y bonito, es por eso que usaron esa palabra tan jocosa para llamarse así.

Sus influencias y el orgullo por Liverpool

Como era de esperarse, cada uno tiene diferentes influencias, pero los integrantes de Courting coinciden en que en un inicio escuchaban todo lo que sus padres ponían, desde Guns N’ Roses hasta Kylie Minogue. Es por es que crecieron con una fuerte base de rock y pop, y consideran que su música queda justo en medio de todo eso si lo viéramos dentro de un diagrama de Venn. Aunque eso sí, dicen que aprendieron a tocar sus instrumentos para evitar hacer la tarea.

Además de contar con esta respaldo musical tan importante, ser una banda de Liverpool también les ha dado cierta identidad. Sobre todo porque sienten un enorme orgullo por la ciudad en donde crecieron y la gran herencia cultural de este lugar. Esto por supuesto que ha creado expectativa sobre ellos dentro de los medios especializados en el Reino Unido, pero la verdad es que el hype por este grupazo este completamente justificado.

Iniciando con el pie derecho

Para 2018 y tras varios años tocando juntos simplemente para pasarla bien y por la amistad, Courting se estableció formalmente como una banda, pero las cosas no fueron sencillas para ellos. De hecho, desde que arrancaron el grupo ensayan en el sótano de un restaurante de Liverpool, pero a pesar de las adversidades para encontrar un espacio donde pudiera componer sus rolas, esto les forjó un fuerte carácter y abrazaron por completo el estilo DIY.

En aquel año comenzaron a tocar en pubs y foros pequeños en su tierra natal, donde rápidamente se consolidaron como uno de los actos más emocionantes de la ciudad. A la par, el grupo comenzó a amarrar muy bien algunas de las rolas que interpretaban en vivo, utilizando el tiempo que les daba en cualquier estudio disponible para terminarlas y finalmente grabarlas por su propia cuenta –sin ningún tipo de productor–.

Presentando sus primeras y potentes rolas

Después de mucho esfuerzo y dedicación, en 2019 Courting estrenó su sencillo debut, “Not Yr Man”, una canción que parecía ser una declaración de intenciones porque es cruda, distorsionada, directa y tiene una letra que describe a ciertos jóvenes británicos que van por la vida buscando problemas, perdiéndose en situaciones vacías y sin pensar en un futuro. Este tema es una verdadera sacudida que dura dos minutos y medio.

Gracias a esta rola, la banda hizo ruido dentro de distintos medios del Reino Unido, quienes pusieron los reflectores en ellos al describirlos como un grupo interesante al que debían prestarle mucha atención. Más tarde, para 2020 volvieron a lanzar una canción más, “Football”, la cual a pesar de que critica el fanatismo y la pasión de millones de ingleses por este deporte –que incluso los lleva a la violencia por un partido–, sin problema podría aparecer en el soundtrack de FIFA.

La primera oportunidad grande de esta banda

A inicios de este mismo año tan caótico y antes de que la nación del COVID atacara, Courting se presentó como de costumbre en un foro sudoroso repleto de gente que moría por verlos en vivo y a todo color. Pero sin saberlo, entre el público estaban los miembros de Sports Team –otra banda promesa del Reino Unido que en 2020 estuvieron nominados al Mercury Prize por su álbum, Deep Down Happy–, quienes quedaron sorprendidos con su show.

Es por eso que al terminar el concierto, se acercaron con ellos para platicar y decirles que estaban encantados con su propuesta. Y para no hacerles el cuento más largo, los ayudaron a firmar su primer contrato discográfico con uno de los sellos británicos más importantes del momento, Nice Swan Records, que además de contar con Sports Team, también tienen en sus filas a bandas como Pip Blom –a quienes tuvimos chance de ver en el Corona Capital 2019–.

El camino hacia su EP debut

Una ves respaldados por estos grandes nombres dentro de la escena musical independiente del Reino Unido, Courting comenzó a trabar en su EP debut. Sin embargo, en el camino presentaron algunas rolas que los terminarían de consolidar como uno de los actos emergentes más espectaculares de su país, entre ellas “David Byrne’s Badside”, y aunque el título hace referencia al frontman de los Talking Head, aquí describen a una persona horrible.

Como previa al estreno de este material discográfico de corta duración compartieron “Popshop!”, una canción que critica fuertemente a la industria musical, pero sobre todo a la idea de venderse con tal de alcanzar “el éxito”, al consumismo y bajita la mano, en ella también se burlan de las bandas que escriben la misma canción una y otra vez con tal de seguir vigentes sin importarles que su arte e identidad esté perdiendo valor.

Finalmente y tras varios años de trabajo, Courting estrenó el 9 de abril de 2021 su primer EP, el cual lleva por nombre Grand National. Se trata de una colección de cuatro rolas –entre ellas “Popshop!”, “Crass”, “Slow Burner” y un tema homónimo– que durante media hora te enganchan gracias a sus letras descaradas y divertidas, ritmos pegajosos, distorsionados y veloces que te hacen sentir en una verdadera montaña rusa de sonidos y emociones.

¿Qué es lo que hace especial a Courting?

Para nadie es un secreto que en el Reino Unido –sobre todo en Inglaterra, Escocia e Irlanda–, hay un enorme movimiento de bandas que están tomando el rock como estandarte para expresarse y así, demostrar sus emociones, sentimientos y quejas hacia todo lo que sucede a su alrededor. Podríamos mencionar grandes ejemplos como IDLES, Fontaines D.C. o los mismos Sports Team, pero el caso de Courting es sumamente particular.

A pesar de que toman de inspiración a algunos de estos grupos y artistas de la talla de LCD Soundsystem, Parquet Courts o Pavement, estos cuatro jóvenes de Liverpool –que no son precisamente John, Paul, George y Ringo– tiene un objetivo sumamente específico que quieren conseguir con sus canciones: hacer que los jóvenes de su edad y generación se sientan representados por un grupo que piensa y siente lo mismo que ellos.

Para eso, Courting utilizan riffs sucios, melodías pegajosas y letras sarcásticas y feroces que critican a la sociedad británica. En diferentes medios de aquel país se ha hablado de que existe un cierto renacimiento del britpop con características un tanto similares al de los 90 y abrazando la identidad cultural y artística que por años ha caracterizado al Reino Unido. Y no nos atrevemos a confirmar tal afirmación, pero si nos preguntan, esta banda tiene todo para ser abanderada de ese movimiento.