Tutti Frutti: De qué va la crisis de vinilos y cómo afecta a tu banda favorita

Ser músico es un acto de mucha valentía por muchas razones. La pandemia nos vino a recordar justamente eso y si bien en general nunca ha sido fácil, con la crisis de los viniles se va a poner un poco peor. Sí, hay una crisis de viniles y de eso vamos a hablar.

Muchos músicos independientes alrededor del mundo empiezan a alzar la voz pues estamos ante una situación que podría quitarles la mitad de sus ganancias.

No es secreto que de unos años para acá, ha habido un renacimiento del vinil. Siempre que un artista lanza un nuevo disco, sale en todos los formatos posibles y éste es uno de los formatos más populares.

El problema es que las plantas que fabrican los viniles no se dan abasto y están retrasando pedidos por muchísimo tiempo. Tal vez eso no le afecte a -digamos- Ed Sheeran (quien enfrentó el problema), pero no podemos decir lo mismo del artista independiente que dejó de tocar por 2 años por el covid y que apenas está ganando tracción de nuevo.

Para un artista de este tipo, se calcula que la venta de viniles es aproximadamente el 50% de sus ingresos totales. Eso es muchísimo dinero que podría dejar de ganar.

Volviendo a Ed Sheeran, como saben recientemente lanzó su nuevo disco y en una entrevista comentó esto:

“Adele tenía reservadas todas las fábricas de viniles, tuvimos que formarnos y poner mi disco a esperar. Éramos nosotros, Coldplay, Adele, Taylor Swift, ABBA, Elton John… todos nosotros tratando de que hicieran nuestros viniles al mismo tiempo”.

Si Elton John (¡ELTON JOHN!) tiene que formarse y esperar a que hagan sus viniles… ¿Qué puede esperar un artista indie?

Algunos de estos músicos independientes lanzaron su disco en el verano de 2021 y tienen como fecha tentativa de entrega de sus viniles “algún punto de 2022”. Eso es demasiada incertidumbre. Adele, por ejemplo, tuvo que apresurar su disco “30” 6 meses por el mismo problema.

Fue la única manera de garantizar tener un tiraje lo suficientemente amplio para el lanzamiento del disco.

Un último dato de miedo para cerrar: Si un disco físico no se lanza al mismo tiempo que en digital, puede perder hasta el 40% de ganancias que hubieran generado se haber sido lanzados al mismo tiempo.

Vaya crisis.

