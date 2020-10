Critican a Lana Del Rey por usar un cubrebocas de malla en una convivencia con fans

Por ahí dicen que “te van a criticar por todo, tu ponte lo que quieras”, aunque a veces esa frase no aplica para todo. A estas alturas del año –y sobre todo de la pandemia– creemos que a todos nos quedó claro que es necesario usar cubrebocas para evitar el contagio del coronavirus, sin embargo, y aunque nos han dicho que es necesario que se encuentren en buen estado para no tener ningún inconveniente, hay quien prefiere estar a la moda, como Lana Del Rey.

Ahora, la cantante no dio la nota por estrenar una rola espectacular o por anunciar una colaboración que le vuele la cabeza a todos sus fanáticos. No, en esta ocasión no sintió lo duro, sino lo tupido cuando aparecieron varias imágenes de ella usando una mascarilla, cubrebocas o como sea que le llamen que para ser honestos, no le cubría ni la sonrisa y que claro, llamó la atención de muchas personas en redes sociales.

También puedes leer: WHAT?! LANA DEL REY ANDA DE VISITA EN MÉXICO Y YA ALBOROTÓ A SUS FANS

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Lana Del Rey quiso usar un cubrebocas especial

Resulta que el pasado 2 de octubre, Lana Del Rey armó un evento para celebrar el lanzamiento de su nuevo libro de poesía, Violet Bent Backwards Over the Grass. Y claro, quería que este momento fuera muy especial porque se tardó un buen rato escribiendo todas esas bellas prosas, es por eso que organizó un meet and greet con sus fans para platicar con ellos, saludarlos, tomarse la foto y hasta cantarles un poquito.

De acuerdo con NME, el evento se llevó a cabo en una librería muy famosa en Los Ángeles, y aunque por esos lados el COVID-19 aún es un tema serio de salud, le dieron chance a la cantante de tener esta convivencia con unos cuantos fanáticos –eso sí, con todas las medidas de seguridad sanitaria–. Pero a pesar de que las personas que lograron entrar mantuvieron su sana distancia y toda la cosa, Lana apareció con un peculiar cubrebocas hecho de malla.

Lana Del Rey meets with fans at surprise book signing event for her collection of poetry, #VBBOTG, in LA. 📚 pic.twitter.com/t2H7hYAvhz — Pop Crave (@PopCrave) October 3, 2020

Lana anunció cuándo saldrá su disco pero a todos se les olvidó

Esto por supuesto que opacó las noticias que Lana Del Rey les dio en este meet and greet, pues en él les contó que su próximo material discográfico, Chemtrails Over The Country Club podría llegar a nosotros en diciembre de este año a inicios de 2021. Pero más allá de los anuncios que la cantante hizo, la atención se centró en lo que usó para cubrir su rostro, es más, ni siquiera sus fans estuvieron de acuerdo con eso.

Aunque todos estaban contentos por tener chance de conocerla, la mayoría reconoció que fue irresponsable que la cantante de “Video Games” apareciera con ellos usando ese cubrebocas, no solo por su salud, sino porque hubo más personas a su alrededor y evidentemente, no querían que nadie resultara contagiado. Pero como siempre queremos saber su opinión, ¿ustedes qué dicen? ¿están exagerando o Lana tuvo que ser más consciente a la hora de usar este objeto tan importante?