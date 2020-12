Critican a tiktoker por usar una playera de Metallica, responde tocando sus rolas en la guitarra

Esto no le va a gustar a los tíos que piensan que el rock es cultura. Desde hace algunos años es normal ver a celebridades y figuras públicas usando camisetas de bandas famosas, ahí tienen a las Kardashian con merch de Slayer y demás, pero con esto a muchos les viene a la mente una pregunta, ¿realmente conocerán a estos grupos? Bueno, pues esa le quisieron aplicar a una tiktoker cuando se puso una playera de Metallica y les dio un periodicazo sabroso.

Zaria es muy famosa en la plataforma de videos, casi casi una estrella. Ella se ha dado a conocer por demostrar su habilidad musical en géneros como R&B y hip-hop, además que es muy buena bailando; sin embargo, en las últimas semanas dio de qué hablar porque se puso una camiseta de la banda de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo para uno de sus videos, y por supuesto que miles de personas la cuestionaron al respecto.

También puedes leer: “ERA UN MAR DE GENTE”: RECORDEMOS CUANDO METALLICA TOCÓ EN RUSIA PARA 1.6 MILLONES DE PERSONAS

Esta tiktoker demostró que sí le gustaba Metallica

De acuerdo con Consequence of Sound, a esta tiktoker se le pusieron al tiro porque supuestamente la mayoría de ellos, la chica no tenía ni idea de quién era Metallica y solamente compró su blusa por moda, porque algunas celebridades las usan. Pero con lo que no contaban es que esta joven lejos de enojarse decidió darles una cachetada con guante blanco, demostrando que los conocía a la perfección.

Resulta que Zaria le contestó a todos los haters de la mejor manera posible. En un video reunió todos los comentarios que le escribieron y tomó en específico uno que decía que mencionara tres rolas de esa banda, y ahí fue donde les respondió contundentemente: “Mi respuesta a ustedes es como, ¿Realmente, sólo tres canciones? ¿Qué tal si las toco en la guitarra para ustedes?” Luego empezó a tocar un montón de riffs del grupo de thrash metal.

Thoughts on top

♬ original sound – Zaria

Zaira se rifó como las grandes

La tiktoker se echó rolones como “Master of Puppets” y “Enter Sandman”, sacando todas sus habilidades musicales. Sin embargo, y para que quede claro que sabe tocar a la perfección la lira, se rifó con el solo de “One”. En videos posteriores, ella aceptó más desafíos, incluyendo la reproducción del solo completo de esta misma canción y hasta el riff de “Battery”, y sí, dejó a todos con el ojo cuadrado.

Después de conseguir algo de cobertura en distintos medios, Zaira ahora espera que los mismos Metallica se den cuenta de sus talento, mientras sus seguidores siguen subiendo como la espuma. Moraleja, nunca subestimes a una chica usando una playera de banda de rock, porque en una de esas te puede sorprender.