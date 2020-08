Cut Copy lanzó el nuevo sencillo “Like Breaking Glass” de su próximo álbum

A finales de junio nos enteramos que Cut Copy estaba a punto de lanzar su próximo álbum Freeze, Melt. Desde el día de su anuncio hemos escuchado buenos acercamientos a lo que escucharemos muy pronto, y hoy, toca escuchar las últimas notas antes de tenerlo por completo con su nuevo sencillo “Like Breaking Glass”.

Esta es la tercera canción que escuchamos de Freeze, Melt, después del sencillo principal “Cold Water” y la canción previamente lanzada “Love Is All We Share”. Mientras que esas canciones optaron por ir por lo sutil, este nuevo corte Cut Copy se va un poco más hacia arriba con su beat constante y sus sintetizadores en escala atmosféricos.

En una entrevista con Rolling Stone Australia, el líder Dan Whitford explicó la historia de origen de la canción: “Se trata de los sentimientos conflictivos de una relación que ha comenzado a desmoronarse”, dijo. “Donde a veces contra toda lógica, descubres que los afectos son profundos justo cuando una ruptura se vuelve inevitable”.

“Like Breaking Glass”

En cuanto a su creación, Whitford dijo que “al principio, ‘Like Breaking Glass’ comenzó como una canción completamente diferente”. Cuenta que en una sesión de estudio estaba tocando con sólo un ritmo de batería y una línea de bajo ácida. “Nunca logré terminarla, pero cuando volví a hacerlo la semana siguiente había algo en ese ritmo que me pareció convincente, así que comencé a escribir una canción por encima”.

Whitford agregó que “Like Breaking Glass” también fue una de sus “canciones favoritas trabajando en el estudio con la banda cuando diseñamos la sección central de la canción que incluía efectos de retardo extraños, golpes de batería fuera de ritmo y sonidos metálicos donde Mitchell [ Scott] estaba tirando una caja de objetos metálicos alrededor de la habitación, y nos quedamos allí para grabarlo”.

También puedes leer: CUT COPY NOS EXPLICA PORQUÉ SU MÚSICA JAMÁS SONARÁ A ‘IN GHOST COLOURS’

“Like Breaking Glass”, así como sus sencillos anteriores, le da a los fanáticos una muy buena idea de qué esperar con el próximo álbum, Freeze, Melt. Esta entrega tiene como fecha de lanzamiento este próximo 21 de agosto.

Mientras tanto, Cut Copy también anunció su regreso al escenario en vivo esta semana, con una serie de espectáculos en todo el Reino Unido y Europa para marzo y abril de 2021.