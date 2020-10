Damon Albarn nos cuenta cómo un Bentley rosa lo inspiró a colaborar con Elton John

No cabe duda de que la mayor sorpresa musical del 2020 nos la dio Gorillaz con su ‘Song Machine‘, una miniserie de 11 episodios anunciada a principios de este año por la banda virtual conformada por 2-D, Murdoc, Russel y Noodle, y la cual fue realizada en los famosos Kong Studios en compañía de grandes invitados especiales cuyos nombres se dieron a conocer hace un par de semanas.

Como bien sabrán, este proyecto audiovisual de Gorillaz contó con la participación de grandes artistas musicales tales como Robert Smith, Peter Hook, el fallecido Tony Allen, Beck, St. Vincent, Elton John, entre otros más, quienes convirtieron a ‘Song Machine’ en uno de los proyectos musicales más ambiciosos que nos ha presentado la famosa agrupación creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett.

Conociendo a este par sabemos que cada creación de Gorillaz tiene una razón de ser, y las colaboraciones en este disco parecen no haber sido la excepción. Al menos así nos lo dejó en claro Damon Albarn durante la entrevista que tuvimos con él recientemente, donde aprovechó para contarnos la historia detrás de una de las participaciones más sonadas del ‘Song Machine’: la de Sir Elton John.

A principios de este mes pudimos escuchar “The Pink Phantom”, canción donde el cantante, compositor y pianista británico colaboró con Gorillaz. Una balada electrónica que estuvo acompañada del rapero 6Lack y la cual contó con un video animado donde en una parte podemos ver a Sir Elton John conducir un automóvil color rosa. Un elemento que podría parecer insignificante, pero que fue el primer ladrillo en la colaboración entre Gorillaz y Elton John.

Damon nos contó que la idea de tener a Sir Elton fue gracias a un recuerdo de la infancia. Específicamente de cuando el músico ‘lo recogió’ de la escuela: “Cuando tenía 7 años, Elton John me recogió a la salida de la primaria en un Bentley rosa. Eso habrá sido en 1975. Y ahora te preguntarás, ¿por qué me recogió de la escuela cuando tenía siete años?, ¿por qué Elton lo haría en un Bentley rosado?”, mencionó.

De acuerdo con el músico, Sir Elton John acababa de regresar de hacer una gira por la Unión Soviética y los rusos le habían pagado “en frío”, por lo que la única manera que el compositor británico tenía para pagarle a sus músicos, era a través de regalos. Uno de ellos fue recibido por un amigo de los padres de Damon Albarn, en el cual viajaría tiempo después.

“El regalo que le dio a su percusionista, cuyo nombre es Roy Cooper, quien era amigo de mis padres, fue un Bentley rosa. No sé si Ray estaba particularmente feliz de tener un Bentley rosa porque, seamos sinceros, si conduces por la carretera en un Bentley rosa, se nota mucho, y sobre todo en 1975″, detalló Damon Albarn durante la charla que tuvimos con él.

“Así que, obviamente, recuerdo este viaje fantástico que hice en este Bentley rosa que originalmente había sido de Elton John. Le conté a Jimmy sobre esta historia y él dijo, ‘Tienes que hacer una canción con Elton John y cantar sobre ese recuerdo. Tienes un recuerdo de la infancia’. Así que eso hicimos Y esa fue la historia del Bentley. Pero Elton afirma que no era rosa, sino que era fiusha. Yo lo recuerdo rosa”, agregó Damon Albarn sobre lo que dio inicio a la épica colaboración musical.

Here it is – ‘The Pink Phantom’. Even working remotely (I was in London and he was in Devon), collaborating with Damon on this was such an engaging and creative process. I’m very, very happy this came about and I hope you enjoy the track 🚀

📺 https://t.co/CLbcYvp5qH@gorillaz pic.twitter.com/spJcGh7W8B

— Elton John (@eltonofficial) October 1, 2020