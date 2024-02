Damon Albarn es uno de los pocos músicos que se sabe muy bien la de chambear, pues a cada rato nos sorprende con algo nuevo de Blur, Gorillaz o como solista. Sin embargo, este año decidió darle más peso a Africa Express, el enorme colectivo musical que fundó en 2005 y el cual, parece que tiene planes muy emocionantes.

Fue en 2022, durante el festival de Roskilde, la última vez que Albarn se presentó junto a este proyecto. Desde entonces, se enfocó en trabajar junto a Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree. Y aunque todavía le quedan un par de shows con Blur en Coachella, el buen Damon ya anda preparando música inédita con talento nacional e internacional.

Como ya lo sabrán, Bahidorá anunció que Damon Albarn junto a Africa Express serían los headliners de la edición 2024 de este festival. Por supuesto que esta noticia nos emocionó muchísimo, pues es la primera vez que el músico británico se presenta con el colectivo en México. Por si esto no fuera suficiente, se sumaron nombres muy interesantes al talento que participaría en este show especial.

Nick Zinner, Bonobo, Django Django Fatoumata Diawara, Seye Adelekan, Femi Koleoso, Joan As Police Woman y Moonchild Sanelly fueron solo algunos de los artistas que le entraron a la invitación de Damon para tocar en nuestro país bajo este concepto. Pero sin duda, nos emocionó aún más saber los actos mexicanos que también se subieron a la presentación del colectivo en Bahidorá.

Fue así como el pasado 17 de febrero vimos a Damon Albarn compartiendo escenario con artistas mexas muy diversos, como Luisa Almaguer, La Bruja de Texcoco, Son Rompe Pera, Camilo Lara, Eme Malafe, Mare Advertencia y Los Pream, quienes nos regalaron momentos espectaculares, como una versión muy emotiva de “On Melancholy Hill” de Gorillaz o un cover en spanglish de “Panic” de The Smiths (acá pueden checar algunos videos del show que dieron en Bahidorá 2024).

Sin embargo, todo indica que la colaboración que Damon hizo con el talento mexicano y todos los invitados que trajo a nuestro país para este show no se quedará ahí. Resulta que durante varios días, todos se reunieron en el parque Las Estacas para ensayar e improvisar juntos, y de esas sesiones parece que salió material para un disco, que quizá podríamos escuchar muy pronto.

Resulta que Damon Albarn Unofficial, una de las fuentes confiables de información sobre el músico británico en redes sociales, publicó que tras la presentación de Africa Express en Bahidorá 2024, Damon y todos los que participaron en esta ocasión, se quedarán unos cuantos días más en nuestro país para grabar un álbum con artistas locales… así como lo leen.

Damon and the rest of Africa Express will stay in Mexico for a couple more days to record an album with local artists. ☺️