Oi nomás ese “Darkumbión”: ¡Ya salió la cumbia con el tema de ‘Dark’!

Estamos cada vez más cerca del estreno de la tercera temporada de Dark. Este desenlace definitivo nos tiene buscando un agujero negro para ver is podemos viajar al futuro y verla antes que todos. Tristemente aún no lo encontramos pero en la búsqueda chocamos algo mejor. Un YouTuber se puso creativo y se armó el “Darkumbión”, el remix del intro de la aclamada serie y nos tiene bailando de verdad.

El encargado de armarse esta obra de arte es el usuario Tito Silva Music, quien tiene un canal en que se dedica a mezclar un sin fin de canciones populares para aterrizarlas en algo más coloquial, en algo para que pueda bailar todo el mundo sin pena. Es difícil elegir una favorita dentro de sus decenas de videos, pero de un jalón no se pueden perder “In the Shadows” de The Rasmus versión cumbia y Los Kjarkas ft. Ed Sheeran – “Shape of Saya”. Obras de arte.

A Tito Silva Music también le gusta juntar a grandes artistas como en su exitoso video “Michael Jackson feat. Luis Miguel” en el que mezcla “Será que no me amas” con “Blame It On the Boogie”. Por ahí también se pone creativo y le cambia las letras a algunas rolas como a “Digital Love” de Daft Punk para celebrar a mamá en su día.

Aunque todo lo que escuchamos aquí arriba es digno de unas cuantas nominaciones al Grammy Latino, su mejor obra acaba de llegar. El aclamado “Darkumbión” que se empieza a viralizar en espera de la tercera temporada de Dark tiene al Internet entre riendo y bailando. El video lo subió el pasado 2 de junio y hasta el momento acumula 21.992 reproducciones en YouTube y 14.793 reproducciones en Instagram.

Así como el mismo remix, la edición es motivo de aplausos. En un segundo plano junto a la clásica e icónica introducción podemos ver a Tito Music darle sabroso a los instrumentos con los que se armó el “Darkcumbión”. Por ahí hasta podemos ver a Ulrich bailando con Katharina. Aquí les dejamos el remix para que se pongan a bailar al ritmo de Dark.